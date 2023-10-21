Жители села Лох отказались менять название
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В Госдуму РФ внесли законопроект, запрещающий использовать оскорбительные и принижающие достоинства жителей названия населённых пунктов. Если закон примут, то под угрозой переименования могут оказаться десятки населённых пунктов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.
Среди них село Лох в Саратовской области, Антилохово в Ивановской области, деревня Шалава в Ярославской области, деревня Пуково в Тверской области, село Мусорка в Самарской области, деревня Попки в Псковской области.
Однако жители села Лох гордятся этим названием - оно даже стало туристическим брендом, рассказал глава Новобурасского района Саратовской области Алексей Воробьёв.
По его словам, вопрос по переименованию села никогда не поднимался.
"Лох — это туристический бренд, к нам по этому названию туристы едут. Это совершенно не означает плохое слово. В словаре Даля есть много разных расшифровок данного слова, и они носят положительный характер", — сказал Воробьёв.
Он посоветовал депутатам Госдумы заняться более важными вопросами и проблемами, которых много не только в Саратовской области.
"Кому-то там заняться просто нечем. Сейчас время - сами понимаете какое. Есть чем заниматься более полезным", — констатировал Воробьёв.
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