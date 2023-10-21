  • 21 Октября, 06:16
  • BAIGENEWS
Геологическая отрасль нуждается в новом импульсе - Токаев
Подросток-убийца собственной матери арестован в ЗКО
Соцвыплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца повысятся в Казахстане
Приговор в деле о взрывах на военном складе под Таразом вынесли в Шымкенте
Казахстанцам могут запретить брать микрозаймы до зарплаты
Новую модель школьного питания разработали в Казахстане
Запретить выдавать новые кредиты проблемным заёмщикам могут в Казахстане
Глава Минсельхоза рассказал, как обеспечить продовольственную безопасность в Казахстане
В Казахстане появятся два новых праздника
Девять детей попали в реанимацию из-за вспышки кори в Атырауской области
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Жители села Лох отказались менять название

Сегодня, 06:02
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
seloloch.ru Сегодня, 06:02
Сегодня, 06:02
108
Фото: seloloch.ru

В Госдуму РФ внесли законопроект, запрещающий использовать оскорбительные и принижающие достоинства жителей названия населённых пунктов. Если закон примут, то под угрозой переименования могут оказаться десятки населённых пунктов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru. 

Среди них село Лох в Саратовской области, Антилохово в Ивановской области, деревня Шалава в Ярославской области, деревня Пуково в Тверской области, село Мусорка в Самарской области, деревня Попки в Псковской области.

Однако жители села Лох гордятся этим названием - оно даже стало туристическим брендом, рассказал глава Новобурасского района Саратовской области Алексей Воробьёв. 

По его словам, вопрос по переименованию села никогда не поднимался.

"Лох — это туристический бренд, к нам по этому названию туристы едут. Это совершенно не означает плохое слово. В словаре Даля есть много разных расшифровок данного слова, и они носят положительный характер", — сказал Воробьёв.

Он посоветовал депутатам Госдумы заняться более важными вопросами и проблемами, которых много не только в Саратовской области.

"Кому-то там заняться просто нечем. Сейчас время - сами понимаете какое. Есть чем заниматься более полезным", — констатировал Воробьёв.

Самое читаемое

Наверх