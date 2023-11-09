Жители Павлодара останутся без горячей воды
Сегодня, 11:10
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Сегодня, 11:10Сегодня, 11:10
60Фото: Baigenews.kz
В связи с переходом на зимний режим работы, павлодарцы будут вынуждены остаться без горячей воды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на @Pavlodarnews.kz.
Подачу горячей воды приостановят из-за регулировочных работ на тепловых сетях.
По информации городского акимата, 9 ноября в связи с регулировочными работами на тепловых сетях в жилых домах и объектах Южного сетевого района, запитанных от ТЭЦ-1, в границах улиц 29 Ноября – Ак. Чокина – Ломова – Ворушина, а также в микрорайонах Усольский, Дачный, Достык, Сарыарка, Второй Павлодар, Восточный, Зеленстрой и в Восточной промзоне коммунальщики приостановят подачу горячего водоснабжения.
Работы будут идти в течение дня.
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