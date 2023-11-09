Жители Павлодара останутся без горячей воды

В связи с переходом на зимний режим работы, павлодарцы будут вынуждены остаться без горячей воды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на @Pavlodarnews.kz.

Подачу горячей воды приостановят из-за регулировочных работ на тепловых сетях.

По информации городского акимата, 9 ноября в связи с регулировочными работами на тепловых сетях в жилых домах и объектах Южного сетевого района, запитанных от ТЭЦ-1, в границах улиц 29 Ноября – Ак. Чокина – Ломова – Ворушина, а также в микрорайонах Усольский, Дачный, Достык, Сарыарка, Второй Павлодар, Восточный, Зеленстрой и в Восточной промзоне коммунальщики приостановят подачу горячего водоснабжения.

Работы будут идти в течение дня.