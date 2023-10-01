Жители Парижа страдают от аномального нашествия клопов

В столице Франции констатировали резкий рост числа клопов, устойчивых к инсектицидам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN.

В социальных сетях появилось несколько видеороликов с клопами, замеченными в общественном транспорте, кинотеартах и других местах.

Министр транспорта Франции Клемент Бон заявил, что он проведёт собрание с участием транспортных операторов на следующей неделе, а также составит план действий, чтобы защитить общественность от резкого роста численности кровососущих насекомых.

Выступая в пятницу на французском телеканале LCI, заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар назвал это явление "широко распространённым".

"Вы должны понимать, что на самом деле никто не в безопасности, очевидно, что существуют факторы риска, но на самом деле вы можете поймать клопов где угодно и принести их домой", — сказал он.

Три года назад французское правительство запустило кампанию по борьбе с клопами, которая включает в себя специальный веб-сайт и горячую линию информирования, поскольку число насекомых резко возросло.

Но Грегуар сказал, что, несмотря на этот план, "каждый день в Париж приезжает 3,6 миллиона человек, и клопы не останавливаются на окраинах города".

Эксперт из французского национального органа здравоохранения Anses сказал, что проблема стала "новым явлением во Франции и почти во всем мире".

"В основном это связано с перемещением людей, с тем, что люди путешествуют, с тем фактом, что люди останавливаются в краткосрочном жилье и привозят клопов в своих чемоданах", - сказала CNN Джоанна Файт из департамента оценки рисков Anses.

Она добавила, что произошла "эскалация" численности, потому что клопы становятся все более устойчивыми к инсектицидам.

Между тем, в 2024 году Париж готовится проводить Олимпийские игры, однако пока беспокойства у властей по этому поводу нет.