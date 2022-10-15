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Жителей ВКО просят ограничить посещение лесной зоны
Жителей Восточно-Казахстанской области просят строго соблюдать правила пожарной безопасности. В регионе действуют третий и четвертый классы пожарной опасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
Третий класс действует в Улкен-Нарыне, город Риддере, Алтае, Катон-Карагайском районе, Маркаколе. Четвертый класс - в городе Усть-Каменогорске, Зайсанском, Курчумском районах и районе Самар.
Чтобы оперативно отслеживать загорания на первоначальной стадии спасатели ДЧС ВКО используют космомониторинг, данные которого предоставляется АО "НК Қазақстан Ғарыш Сапары". ТОО "Geosat" позволяет получать данные по термоточкам.
"На сегодняшний день с помощью космических технологий зафиксировано 658 термических точек, которые оперативно были отработаны пожарными подразделениями ДЧС ВКО и не дали огню распространиться дальше", - проинформировали в ДЧС ВКО.
ДЧС ВКО просит население в целях безопасности и предупреждения пожаров в районах, ограничить посещение гражданами лесной зоны. Ни в коем случае не поджигать траву. Не разводить костры в лесу. Разъясняйте детям об опасности игр с огнем и спичками. Проезжая вдоль обочин дорог не допускать выброса из окон автомобилей непотушенных окурков.
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