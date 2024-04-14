Жителей трех сел эвакуировали в Актюбинской области

В Актюбинской области продолжается эвакуация жителей населенных пунктов, куда пришла большая вода, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

Под руководством начальника ДЧС Актюбинской области Нургали Жунусова спасатели эвакуировали 121 человека, в том числе 62 ребенка из села Мамыр, Нура и Белшер в Иргизский район.

"Эвакуированные жители были доставлены в среднюю школу Иргизского района. Также ведутся работы по укреплению защитных дамб в селе Нура Мамыр и Белшер", — отмечается в сообщении МЧС РК.

Летчики Нацгвардии МВД РК спасли более 20 детей в Актюбинской области. В районе поселка Нура, полностью окруженного водой, они заметили людей, оказавшихся в безвыходном положении и сигнализирующих о помощи.