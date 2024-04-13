Лётчики Нацгвардии спасли более 20 детей в Актюбинской области

Лётчики Нацгвардии МВД РК спасли более 20 детей в Актюбинской области Автор Фариза Мухаметгали Опубликовано 13 апреля 2024 20 Летчики Нацгвардии МВД РК спасли более 20 детей в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Экипаж вертолета Ми-171Е столичной воинской части 3656 в составе которого командир Канат Ахметов, летчик-штурман Нурболат Советбеков и бортовой техник Асхат Жукин совершал экстремальный облёт в Иргизском районе Актюбинской области.

"Около 16:30 часов в районе поселка Нура, полностью окруженного водой заметили людей, оказавшихся в безвыходном положении и сигнализирующих о помощи. Немедленно приняв решение, гвардейцы приземлились в непростых условиях и взяли на борт всех, среди которых большинство были женщины и дети. После того как летчики доставили пострадавших от паводков в районный центр Иргиз, они направились для продолжения службы в город Актобе", — говорится в сообщение.

Отметим, что авиация войск правопорядка принимает активное участие в помощи гражданам, пострадавшим от стихийного бедствия. На сегодня задействовано два военно-транспортных самолета Y-8 и три вертолета Ми-171Е Национальной гвардии Казахстана. Ими уже эвакуировано более 1200 человек и доставлено более 91 тонны гуманитарного груза в пострадавшие от наводнений регионы.