  • 22 Марта, 22:05
  • BAIGENEWS

Жителей села в Туркестанской области эвакуируют из-за угрозы подтопления

Сегодня, 21:25
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 21:25
Сегодня, 21:25
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Фото: скриншот с видео

В  селе Теке Сауранского района Туркестанской области начали эвакуацию жителей из-за подтопления улиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
 
Полицейские здесь перешли на усиленный круглосуточный режим службы.

"Силами полиции, ДЧС и соответствующих служб оказывается помощь населению, проводятся берегоукрепительные работы в целях безопасного прохождения дождевых вод", — говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

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