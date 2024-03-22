Жителей села в Туркестанской области эвакуируют из-за угрозы подтопления
Сегодня, 21:25
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Сегодня, 21:25Сегодня, 21:25
80Фото: скриншот с видео
В селе Теке Сауранского района Туркестанской области начали эвакуацию жителей из-за подтопления улиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Полицейские здесь перешли на усиленный круглосуточный режим службы.
"Силами полиции, ДЧС и соответствующих служб оказывается помощь населению, проводятся берегоукрепительные работы в целях безопасного прохождения дождевых вод", — говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших нет.
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