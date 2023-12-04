Жителей Петропавловска удивил новый способ вывоза мусора

Новый способ вывоза мусора продемонстрировали коммунальщики Петропавловска. Для того, чтобы погрузить содержимое контейнеров в грузовик, сначала всё вываливают на землю рядом с площадкой для отходов, а затем с помощью трактора и лопат загружают в мусоровоз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Полные контейнеры мусора для Петропавловска стали уже привычной картиной. А вот новая методика его вывоза всё еще удивляет. Во дворе домов №№150-154 по улице Жамбыла, которые обслуживает компания "Мюль сервис", можно было наблюдать такую картину: трактор переворачивал мусорные контейнеры, а затем уже с земли мусор загружали в кузов обычного ЗИЛа, а не специализированного мусоровоза.

Работники подрядной компании объясняют новшество тем, что из-за маленьких зарплат на предприятии некому работать. Тем временем в акимате города в начале октября сообщили, что на бюджетные средства планируют купить два новых мусоровоза за 98 млн тенге, которые передадут одной из подрядных компаний.