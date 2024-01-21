Житель Тараза решил сам научиться выращивать коноплю, но попался полиции
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В Таразе полицейские ликвидировали фитолабораторию по выращиванию конопли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Нарколабораторию в подвале сарая организовал 38-летний мужчина. Оперативники изъяли у него девять кустов конопли, два ростка и куст мака.
Мужчина специально оборудовал помещение вентиляционной системой, обогревательным прибором, лампами.
По словам подозреваемого, "производство на дому" он организовал для личного потребления. Семена конопли заказывал через интернет. Еще одно вещественное доказательство — листок с инструкцией по культивированию, который мужчина записал собственноручно.
"Задержанный дал признательные показания. В отношении него начато досудебное расследование факту незаконного изготовления, хранения наркотических средств в особо крупном размере. Назначена судебно-химическая экспертиза", — сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области полковник полиции Алим Бажикбаев.
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