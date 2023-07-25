Житель Шымкента сбросил тело брата в уличный туалет, а сверху построил сарай

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Жестокое убийство двухгодичной давности раскрыли полицейские Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как следует из материалов дела, в 2021 году в управление полиции Енбекшинского района обратилась местная жительница с заявлением о пропаже своего 32-летнего сына. Горожанка указала, что мужчина ушёл из дома и не возвращался две недели.

Стражи порядка опросили членов его семьи, соседей, друзей, проверили записи с близрасположенных камер видеонаблюдения. Ориентировки с описанием внешности мужчины были разосланы во все подразделения городского департамента полиции, а также в полицейские ведомства всех регионов страны.

На протяжении 2-х лет поиски не давали результаты, но дело сдвинулось, когда полицейские нашли случайного свидетеля. Оказалось, что отношение к исчезновению мужчины причастен его младший брат.

"В результате принятых мер установлено, что в ходе семейного конфликта он убил родственника, несколько раз ударив по его голове арматурой. Причиной стали скандалы, которые сводный брат устраивал матери в пьяном виде. Чтобы замести следы тяжкого преступления, злоумышленник бросил тело погибшего в уличный туалет, залил яму бетоном и построил сверху маленький сарай", — говорится в сообщении.

Подозреваемого взяли под стражу. Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд.