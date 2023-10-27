Житель Семея в одиночку изучает дно Иртыша и спасает утопающих

Житель Семея Толман Клышбеков увлекается исследованием дна местных водоёмов. Эко-активист научился нырять и плавать раньше, чем ходить. А с годами его любовь к водной стихии переросла в необычное и полезное увлечение. Последние 10 лет водолаз-любитель достаёт со дна рек и озёр необычные предметы, спасает купающихся, попутно ведя наблюдение за состоянием Иртыша. Последнюю в этом сезоне подводную одиссею семейский Капитан Кусто совершил в компании корреспондента BaigeNews.kz.

Осенний заплыв

Большая часть календарной осени осталась позади, но в Семее октябрь продолжает радовать горожан тёплой погодой. Семейчанин Толман Клышбеков использует любую возможность для исследования дна родного Иртыша, рядом с которым парень провёл своё детство.

На днях Толман совершил крайнее в этом году погружение в водолазном гидрокостюме с видео-снаряжением. А мы сопроводили парня. Холод его не пугает. Натренированные тело и дух всегда готовы к экстремальным испытаниям. Кроме того, он снимает на камеру свои подводные путешествия, которые затем внимательно пересматривает на наличие любопытных объектов. Заплывы он начинает в апреле, как только река освобождается ото льда, а заканчивает - в октябре, перед первыми морозами.

"Я начал увлекаться плаванием ещё в детстве, как и другие дети часто ходил купаться на Иртыш. Уже в тот период мне стало интересно исследовать дно реки. Дешёвые очки для плавания - вот моё первое снаряжение для погружения. Когда детское любопытство переросло в большой интерес, я записался на плавание. Сейчас мне это, как минимум, очень нравится. Всегда чувствую себя в тонусе", - рассказывает о плюсах своего увлечения семейчанин.

После школьных уроков – тренировки в бассейне, а летние каникулы - на речке. Так проходило детство "водоплавающего" паренька.

С годами Толман приобрёл более серьёзное оснащение - ласты, маску и гидрокостюм. В этом одеянии отдыхающим на берегу реки зевакам он представлялся кем-то вроде Ихтиандра из культового советского фантастического фильма "Человек-амфибия", созданного по одноимённому роману Александра Беляева. А для Толмана столь откровенное любопытство стало делом привычным, чем-то вроде ритуала перед погружением! От взглядов людей не скрыться, а самые интересные находки попадаются как раз в местах массового купания.

На дне

Для большинства людей озёра, котлованы и реки – это место купания и релакса, неотъемлемая и привычная часть ландшафта. А для таких увлечённых людей, как Толман – это дивный мир, неизведанный и всегда готовящий сюрпризы.

Иртыш – это одна из самых протяжённых рек в мире и самый длинный приток, который пролегает по территории трёх государств – Китая, Казахстана и России. Его воды – стратегический источник пресной воды для всего Казахстана. А кроме того – подавляющая часть бассейна самого главного искусственного водоема Казахстана –Бухтарминского водохранилища.

Что же таит в себе дно Иртыша в пределах Семея?

"Наши водоёмы, и, особенно, Иртыш – это удивительные экосистемы. Это стаи мальков, за которыми пристально наблюдают крупные окуни, мимо которых проплывают зубастые щуки. Много водорослей, особенно в прибрежной части. Но там есть и опасности. Это воронки, или водовороты, так как дно очень коварное. И, к сожалению, то, чего там быть не должно: бутылки от алкогольных напитков, некоторые из которых лежат на дне уже лет 10 и стали частью подводного рельефа. Крышки, пустые консервные банки, рыболовные снасти. Но самое страшное - большое количество битого стекла, - рассказывает о своих наблюдениях Толман Клышбеков. - Как только уровень воды поднимается, вода собирает с берегов кучу пластиковых бутылок и пакетов. Часть уносит сильным течением в реку, а часть собирается в островки".

Ещё одна экологическая катастрофа местного масштаба – это золоотвалы вдоль обоих берегов Иртыша в пределах города. Так владельцы частных домостроений экономят на вывозе мусора. Основную часть твёрдых бытовых отходов такие эко-браконьеры сжигают в печах - пластик, пищевые остатки, текстиль, макулатуру. А вот золу собирают в мешки и вывозят на берег. В результате Иртыш не просто задыхается отходами горения угля, но и незримо меняет рельеф берегов.

"Что мы можем сделать? На мой взгляд, достаточно не бросать мусор, не создавать стихийные свалки из золы и бытового мусора. Чисто там, где не сорят! И не стоит забывать, что наша река играет большую роль в экосистеме,- призвал земляков к мудрости и благоразумию водолаз-любитель. - Лично я во время каждого погружения поднимаю со дна острые фрагменты стекол. Таков мой вклад. Ведь каждый житель нашего города может вспомнить историю о том, как он порезал ногу на Иртыше".

Здесь уместно добавить, что Иртыш за последние десятилетия очень страдает от ударной деятельности промышленных городов Казахстана. Трансграничные загрязнения также негативно откликаются на жизни местной экосистемы. А случай 2022 года нанёс непоправимый ущерб экологии водоёма.

В начале апреля 2022 года 18 вагонов, перевозивших шлак и медно-цинковую руду, сошли с рельсов на железнодорожном участке Оскемен — Кумыстау Восточно-Казахстанской области . Шесть из них упали в реку. Позже в пробе воды обнаружили превышение предельно допустимой концентрации цинка меди.

Однако, согласно результатам исследований экологов Казгидромета, экологическое состояние реки Иртыш, по сравнению со многими другими водным артериями, оценивается, как хорошее. Поверхностные воды Иртыша и его притока Чёрного Иртыша вошли в первый класс градации и стали самыми чистыми в Казахстане.

Спасатель поневоле

Иртыш - река коварная: непредсказуемое дно, сильное течение, водовороты. Каждое лето этот набор испытаний проверяет на прочность десятки, а то и сотни смельчаков. Но не все выходят из воды живыми. Статистика и факты - явления упрямые.

Несколько раз за летний сезон Толман спасает купающихся. К этому он готов всегда, поэтому, занимаясь любимым делом в стороне от пляжных зевак и резвящейся в воде ребятни, всегда на чеку. Он спасал от верной гибели тех, кто уже отчаялся ждать помощи, и тех, кто ещё не успел позвать спасителей. Подростки в борьбе за звание самого смелого и дерзкого часто идут в воду, подзадориваемые своими же друзьями. В результате такого необдуманного геройства дети и взрослые, не умеющие плавать, не раз были счастливыми обладателями второй жизни благодаря Толману.

"Вода у нас холодная, а течение сильное. Никто не застрахован от несчастных случаев. Не стоит забывать об элементарных правилах поведения на воде, которым всех нас учат с детского сада. Люди тонут и это страшно. Всегда с бдительностью наблюдаю за тем, как человек заходит в воду. Особенно, если это дети. Вовремя среагировать и не дать случиться страшному - вот о чем я думаю в эти моменты. Были случаи, когда я спасал тех, кто даже не успевал позвать на помощь. К счастью такие случаи редки", - вспоминает Толман случаи вызволения людей из воды.

Многим семейчанам посчастливилось испытать на себе и практическую пользу от погружений Толмана.

"Взрослые и дети всегда наблюдают за мной и ждут, что я найду что-то интересное.

Бывает, помогаю найти, потерявшиеся предметы под водой. Обычно просят найти ключи, телефоны и очки. К тому же, исследуя дно реки, я нахожу приятные бонусы в виде различных монет и ювелирных украшений. Это вызывает интерес у других людей", - говорит водолаз.

"Я чувствую себя счастливым"

Холодный душ, а тем более ныряние в холодную воду заряжает тело и разум энергией. Приятный стресс для организма полезен выработкой эндорфинов. Толман детально изучил тему моржевания и закаливания, и знает, что для погружения нужна хорошая физическая форма и подготовка.

Водолаз серьёзно следит за физической нагрузкой и питанием. Два раза в неделю бегает по 8 километров. Зимой плавает по полтора часа, наматывая круги в бассейне. Он считает, что если человек не может проплыть хотя бы 30 метров без остановки, то ему не следует погружаться в холодную воду без подготовки. Гантели, штанга, отжимание тоже помогают Толману держать тело в тонусе и добавляют бонусов к здоровью и выносливости.

В 18 лет он осознанно отказался от сладкой жизни. И вот уже на протяжении 10 лет 28-летний холостяк придерживается правильного питания.

"Погружение в холодную воду даёт возможность почувствовать мир ярче. Это бодрость, стрессоустойчивость, это тренирует нашу нервную систему, стимулирует работу мозга. А ещё это спорт, активная деятельность. Во время купания или погружения включаются мышцы, которые обычно не задействованы. Погружение тренирует лёгкие. Но для тех, кто не подготовлен или не размялся, это опасно растяжением, можно потянуть связки и наглотаться воды. Во время ныряния, особенно в холодную воду, как сейчас, я чувствую яркие эмоции, насыщение кислородом каждой клетки своего организма, каждой мышцы. Я чувствую себя счастливым", - поведал о своих ощущениях водолаз из Семея, доставая со дна Иртыша пятую за время интервью монету и крышку от бутылки.

Толман Клышбеков - человек увлечённый. Он пишет акварелью, собирает монеты разных стран, даже не существующих. Например, недавно он пополнил свою богатую коллекцию монетами ГДР 1986 года. А ещё он превращает куски металла в брутальные мужские украшения и талисманы.

Сейчас Семейский Кусто подводит итоги очередной Иртышской одиссеи и строит планы на следующий год. Его мечта - улучшить состояние любимой реки, на которой он вырос и обрёл уникальные навыки.