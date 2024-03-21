Житель Кыргызстана прорыл подземный тоннель, ведущий в Узбекистан

В Кыргызстане обнаружен крупный подземный тоннель, ведущий в Узбекистан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт МВД страны.

Сообщается, что сотрудники милиции нашли тоннель в ходе оперативных мероприятий в селе Бек-Абад Сузакского района.

"В ходе проверки установлено, что во дворе дома 41-летнего жителя Атабековского айылного аймака имеется замаскированный скрытый подземный проход. В помещении внутри дома обнаружена потайная дверь, ведущая к прорытому тоннелю. Глубина тоннеля составляет 12,5 метра, имеется специальная лестница для спуска. Длина тоннеля составляет 350 метров, высота – 2,2 метра, ширина – один метр. Тоннель ведёт в сторону Наманганской области Республики Узбекистан", – сообщили в МВД.

В тоннеле установлено электрическое освещение, имеются все приготовления для незаконного пересечения границы и незаконного перемещения товаров. Во дворе дома обнаружены и изъяты инструменты и иные предметы, использовавшиеся при рытье тоннелей.

В настоящее время по данному факту осуществляются следственно-оперативные мероприятия.

Фото: mvd.gov.kg