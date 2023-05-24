Житель Экибастуза отсудил у коммунальщиков почти полмиллиона тенге за холод в доме

Фото: astana.tv

Почти полмиллиона тенге отсудил житель Экибастуза у коммунальщиков. Иск он подал против "Экибастузтеплоэнерго". За то, что после аварии на ТЭЦ он не только остался без тепла. У него разморозилось жилье, лопнули трубы и батареи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Горожанин сначала напрямую обращался к монополисту с просьбой возместить ущерб. А когда ответа не получил, пошел за справедливостью к Фемиде. В претензии экибастузец указал, что ему пришлось за свой счет делать ремонт, покупать стройматериалы.

Все обошлось ему в 366 тысяч тенге. Кроме материального, мужчина потребовал возместить ему и моральный ущерб. Из-за холода в доме заболели дети. Их даже госпитализировали.