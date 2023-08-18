Житель Атырау избивал палкой уличных собак

Пожилого мужчину в Атырау оштрафовали на 17 250 тенге за избиение бездомных собак деревянной палкой с гвоздями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.

Очевидцы, живущие в мкр. Привокзальный, сняли на видео мужчину, избивавшего бездомных собак деревянной балкой. Позже они передали запись волонтерам общественного фонда "Доброе сердце", которые в свою очередь обратились в полицию.

Полиция приняла заявление и сейчас материалы дела направлены в суд. В полиции сообщили, что обвиняемый будет привлечен к ответственности, составлен административный протокол по статье 407-1 УК РК, который влечет штраф на физических лиц в размере пяти МРП или 17 250 тенге. Уточняется, что сначала на мужчину хотели завести уголовное дело, однако по закону не получилось.