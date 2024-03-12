Житель Астаны незаконно обменял криптовалюту на 342 млн тенге
Сегодня, 16:11
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Сегодня, 16:11Сегодня, 16:11
135Фото: baigenews.kz
Приговором суда житель города осужден к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества за незаконный обмен криптовалюты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Астаны.
"Виновное лицо, осуществляя деятельность без лицензии в сфере обмена необеспеченных цифровых активов на наличные денежные средства, в течение 6 месяцев извлек незаконный доход в особо крупном размере в сумме 342,8 млн. тенге", - говорится в сообщении.
По иску прокурора с осужденного взыскана в пользу государства сумма незаконно полученного дохода в размере 342,8 млн. тенге.
Приговор вступил в законную силу.
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