Житель Астаны незаконно обменял криптовалюту на 342 млн тенге

Приговором суда житель города осужден к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества за незаконный обмен криптовалюты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Астаны.

"Виновное лицо, осуществляя деятельность без лицензии в сфере обмена необеспеченных цифровых активов на наличные денежные средства, в течение 6 месяцев извлек незаконный доход в особо крупном размере в сумме 342,8 млн. тенге", - говорится в сообщении.

По иску прокурора с осужденного взыскана в пользу государства сумма незаконно полученного дохода в размере 342,8 млн. тенге.

Приговор вступил в законную силу.