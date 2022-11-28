Житель Актобе продавал удостоверения "сотрудников МВД", распечатанные на обычном принтере

Фото: polisia.kz

Сотрудники Управления собственной безопасности департамента полиции Актюбинской области пресекли преступную деятельность по изготовлению и реализации поддельных служебных удостоверений сотрудников органов внутренних дел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как установила полиция, местный житель с помощью компьютера, цветного принтера и ламинатора, изготавливал поддельные удостоверения полицейских, которые сбывал гражданскому населению.

"При обыске в его квартире, помимо оргтехники, было изъято более сотни обложек для удостоверений сотрудников МВД. Подозреваемый был задержан при проведении специальных оперативных мероприятий после продажи "корочки" оперуполномоченного уголовного розыска", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, принимаются меры по установлению и изъятию поддельных полицейских удостоверений, которые успел изготовить и реализовать подозреваемый.