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  • Житель Актобе продавал удостоверения "сотрудников МВД", распечатанные на обычном принтере
polisia.kz Сегодня, 14:06
157
Сегодня, 14:06
157
Фото: polisia.kz

Житель Актобе продавал удостоверения "сотрудников МВД", распечатанные на обычном принтере

Сотрудники Управления собственной безопасности департамента полиции Актюбинской области пресекли преступную деятельность по изготовлению и реализации поддельных служебных удостоверений сотрудников органов внутренних дел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как установила полиция, местный житель с помощью компьютера, цветного принтера и ламинатора, изготавливал поддельные удостоверения полицейских, которые сбывал гражданскому населению.

"При обыске в его квартире, помимо оргтехники, было изъято более сотни обложек для удостоверений сотрудников МВД. Подозреваемый был задержан при проведении специальных оперативных мероприятий после продажи "корочки" оперуполномоченного уголовного розыска", - говорится в сообщении. 

Возбуждено уголовное дело, принимаются меры по установлению и изъятию поддельных полицейских удостоверений, которые успел изготовить и реализовать подозреваемый. 

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#мошенничество #уголовное дело #полиция #Актобе
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:06
157
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