- Трехлетний малыш выпал из окна пятого этажа в Усть-Каменогорске 01:08 166
- Житель Актобе отсудил компенсацию у Минфина 00:34 254
- Новак Джокович угостил журналистов казахстанским шоколадом 06.06.2023 352
- Осуждён организатор незаконной переправы членов ОПГ "Коспаева" через границу - прокуратура 06.06.2023 383
- Целовал и заставлял трогать половой орган - друг бабушки развращал её внучек в Туркестане 06.06.2023 577
- О стыде, Скриптоните и женских проклятиях - Сабуров ответил на каверзные вопросы 06.06.2023 430
- 16 млн тенге отдала мошенникам пенсионерка в Астане 06.06.2023 379
- Мюзикл "Роза Багланова" признали лучшим на международном фестивале 06.06.2023 465
- Аким Актобе покинул должность, чтобы работать в Астане 06.06.2023 473
- В течение месяца все вопросы с дефицитом воды в Астане будут решены - Касымбек 06.06.2023 620
- "Бессмысленный век". Казахстанский писатель о ценностях, традициях и воспитании детей 06.06.2023 345
- Тело пропавшей школьницы нашли у реки в области Жетысу 06.06.2023 664
- Наши люди: Бекзат Достанов о "застоях" в казахстанском кино, мечтах и личной жизни 06.06.2023 348
- Фильм о 90-х в Казахстане одержал победы на кинофестивалях в Европе 06.06.2023 493
- Свидания для занятых: как проходит speed dating в Астане 06.06.2023 392
- "Это перебор с властью". Что происходит в Уйгурском театре, и причём тут Масимов 06.06.2023 1894
- Мужчина в антиковидном комбинезоне напал на микрофинансовую организацию в ЗКО 06.06.2023 505
- Сатыбалды отдал отель Double Tree by Hilton Almaty государству 06.06.2023 626
- Юноша утонул в водохранилище в Караганде 06.06.2023 575
- Уберут ли русскоязычные группы в детсадах Казахстана - ответ министра просвещения 06.06.2023 614
- 17 млн тенге отобрали у жителя Костаная путём угроз 06.06.2023 519
- Устроил стрельбу в центре города: гражданина Узбекистана осудили в Шымкенте 06.06.2023 493
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 465
- Сбой "Казахтелекома": приложения казахстанских банков перестали работать 06.06.2023 417
- Падение крыши в Балхаше: у пострадавшего сломаны позвонки 06.06.2023 401
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 765
- Полностью от алкоголя отказались жители села в Кызылординской области 06.06.2023 671
- Как распознать зависимость от алкоголя - советы врача-нарколога 06.06.2023 508
- Невыносимая жара спадёт, но не везде: "Казгидромет" опубликовал прогноз на 3 дня 06.06.2023 724
- Уволенный за выпивку на рабочем месте аким выиграл выборы в Павлодарской области 06.06.2023 468
- Шесть автомобилей сгорели в пожаре в ЖК "Кристалл" в Астане - есть пострадавшие люди 06.06.2023 682
- Дикому Арману продлили арест до 7 августа 06.06.2023 368
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 1103
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 829
- Драка, стрелки на брюках и внимательность: одноклассники Токаева рассказали, каким запомнили его в школе 06.06.2023 665
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 965
- Водовод в Астане нужно построить в ближайшие 2-3 года - Алтай Кульгинов 06.06.2023 889
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 692
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 1298
- Почему в Казахстане подорожали капуста, морковь, лук и картофель 06.06.2023 461
- Плотину прорвало в Украине. Тонны воды хлынули в Днепр 06.06.2023 966
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 2261
- Нетрадиционная сексуальная ориентация - одна из причин разводов в cтране 06.06.2023 992
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 465
- Телефон в рукоятке трости пытались пронести в колонию Костанайской области 06.06.2023 551
- Задержаны люди, планировавшие госпереворот в Кыргызстане 06.06.2023 651
- "Через 10 лет мы получим огромный пласт больных" - врач об электронных сигаретах 06.06.2023 741
- Льготное дизтопливо раскрасят в разные цвета во избежание хищения - Минэнерго 06.06.2023 759
- Дармен Садвакасов о финансировании шахмат и будущих шахматных звездах Казахстана 06.06.2023 618
- Шестеро детей стали жертвами финпирамид в Казахстане 06.06.2023 1077
- Более 1000 человек утонули за последние три года в Казахстане 06.06.2023 663
- СпецЦОНы в Казахстане временно приостановили работу 06.06.2023 501
- Этническим казахам сделают упрощённый въезд в Казахстан 06.06.2023 544
- Apple представила гарнитуру дополненной реальности 06.06.2023 638
- Засуха ожидается в пяти регионах Казахстана из-за жары 06.06.2023 544
- Прописаться по месту жительства теперь можно на Kaspi.kz 06.06.2023 573
- Около 40 силовиков подозревают в пытках — Генеральная прокуратура 06.06.2023 775
- Казахстан и Туркменистан возобновили авиасообщение после длительного перерыва из-за пандемии 06.06.2023 488
- Микрокредиты: С 1 октября ставки будут снижены 06.06.2023 875
- Вторая ракетка Казахстана разгромом стартовал на турнире в Германии 06.06.2023 886
- Организатор сервиса элитных эскортниц задержана в Алматы 06.06.2023 808
- Туристов в Египте обяжут платить выездной сбор 06.06.2023 694
- Спасатели спустили с гор Алматы туриста со сломанной ногой 06.06.2023 510
- 16 человек скончались от отравления сидром в России 06.06.2023 917
- В WhatsApp появится новая функция 06.06.2023 916
- Кортеж грубо нарушил ПДД в Шымкенте. Оштрафованы 17 владельцев авто 06.06.2023 744
- Иностранец 27 раз нарушил ПДД в Астане 06.06.2023 713
- Аэропорты Казахстана могут спровоцировать рост цен на билеты 06.06.2023 906
- Сильный ветер снёс крышу жилого дома в Балхаше 06.06.2023 602
- В Караганде задержали замначальника отдела полиции 05.06.2023 673
- Мухамедиулы принудили переписать отель "Дипломат" - комментарий Антикора 05.06.2023 1482
- Тренера по карате подозревают в избиении детей в детсаду в Алматинской области 05.06.2023 729
- Вызовы и угрозы безопасности государств – членов ОДКБ обсудят в Минске 05.06.2023 727
- Как поддерживать организм в тонусе летом, рассказали казахстанские врачи 05.06.2023 760
- Беременные мужчины и диагнозы по Google – продолжение истории со скандальной клиникой в Щучинске 05.06.2023 1689
- Казахстанские учёные разрабатывают новую вакцину от аллергии 05.06.2023 704
- Операция "Жусан": в Казахстан вернули женщину и четырёх детей 05.06.2023 857
- Иностранцем оказался мужчина, похитивший восьмилетнюю девочку в Каскелене 05.06.2023 1110
- Тонувшего студента вытащили из воды полицейские в Кызылординской области 05.06.2023 710
- На 23 млн тенге оштрафовали подрядчиков в Жамбылской области 05.06.2023 941
- LOADING...
Житель Актобе отсудил компенсацию у Минфина
Судом города Актобе рассмотрено гражданское дело по иску жителя Актобе Министерству финансов о возмещении морального и имущественного вреда, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в суде Актобе, иск мотивирован тем, что органом досудебного расследования П. обвинялся в том, что он в группе по предварительному сговору, посредством использования электронных информационных ресурсов, совершил незаконное приобретение, хранение в целях сбыта психотропных веществ, в особо крупном размере. Постановлением СМУС уголовное дело прекращено в связи с отказом прокурора от обвинения, за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения. За П. признано право на реабилитацию.
"В связи с тем, что истец находился несколько месяцев под стражей на время следствия, просил возместить причиненный моральный и материальный ущерб. Учитывая степень тяжести причиненных нравственных страданий, вызванных незаконным привлечением к уголовной ответственности, жизненную важность личных неимущественных прав и благ истца, таких как здоровье, свобода, честь и достоинство, свобода передвижения суд постановил взыскать в пользу П. компенсацию морального вреда в размере 300 000 тенге, сумму имущественного вреда 600 000 тенге, судебные расходы по оплате помощи представителя 150 000 тенге", - говорится в сообщении суда.
Решение суда в законную силу не вступило.
-
Trend news
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 762
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 1094
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 824
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 961
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 688
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 1293
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 2223
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 1198
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 941
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 1056
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 2154
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 2284
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 805
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 1385
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 3273
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 999
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 1523
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 1306
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 1143
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 3135
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 1162
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 1232
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 1300
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 1768
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 4287
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 2241
- Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор 02.06.2023 1241
- Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны 02.06.2023 1556
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 2351
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 1744
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 1868
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 2155
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 2693
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2074
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 1618
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 31.05.2023 6989
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 31.05.2023 1502
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 3480
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 5428
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 1501
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 2674
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 2745
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 11680
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 2078
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 14923
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 1830
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 1563
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 2491
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 2526
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 2269
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 2297
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 42656
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 5940
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 3024
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 2606
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 11360
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 27.05.2023 2954
- Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае 27.05.2023 1997
- Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж 27.05.2023 2821
- Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть 27.05.2023 2084
- Странный мужчина в платье наблюдал за детьми в Павлодаре 27.05.2023 2724
- Машина врезалась в остановку с людьми в Петропавловске. Есть пострадавшие 26.05.2023 1889
- ЧП произошло на месторождении Кашаган 26.05.2023 3079
- Полуголый мужчина назвался десантником и расхаживал по стадиону в Павлодарской области 26.05.2023 1780
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 26.05.2023 2149
- Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - Акорда 26.05.2023 2071
- Как выглядит пожар в Абайской области из космоса - появились первые фото 26.05.2023 2175
- Слова Токаева о ядерном оружии РФ прокомментировал пресс-секретарь Путина 25.05.2023 17089
- Алматинский пожарный обвинил руководство ДЧС в некомпетентности 25.05.2023 2412
- Резиденцию президента в Жамбылской области переоборудуют под детский лагерь 25.05.2023 2147
- Не понимаю, почему - Максим Галкин о "запрете" акимата Алматы на концерт 24.05.2023 5350
- На Times Square в Нью-Йорке появилось видеопоздравление для Димаша Кудайбергена 24.05.2023 3388
- Туриста из Австралии нашли мёртвым в горах Алматы 23.05.2023 3395
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны - слышны взрывы 23.05.2023 5112
- Мастурбирующего в автобусе мужчину ищет полиция Алматы 23.05.2023 7158
- "Бункер для элиты" - в сети появилось видео из огромного подземного помещения 23.05.2023 3510
- По факту исчезновения австралийца в Алматы полиция завела розыскное дело 23.05.2023 2412
- "Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева 22.05.2023 5820
- Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает 22.05.2023 4112
- Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве 22.05.2023 4825
-
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 464
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 465
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 1102
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 582
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 879
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 967
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 1058
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 1011
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 1079
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 1004
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 1014
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 1253
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 1179
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 924
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 965
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 1044
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 992
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 1037
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 1057
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 1162
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 1528
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 1466
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 2351
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 1679
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 1667
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2074
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 1312
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 1470
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 1428
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 1463
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 1670
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 1478
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 1882
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 1858
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 2237
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 1805
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 1870
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 1931
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 2703
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 3068
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 2295
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 1863
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 2817
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 2372
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 2482
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 2919
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 2833
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 2410
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 2815
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 2420
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 2706
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 2610
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 2818
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 3067
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 2667
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 3004
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 2646
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 2631
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 2652
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 2927
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 2958
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 2807
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 3108
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 3004
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 2940
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 5446
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 3660
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 3690
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 3936
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 3936
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 3712
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 3674
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 4887
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 3627
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 3891
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 4267
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 4101
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 4145
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 3812
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 4351