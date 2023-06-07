Житель Актобе отсудил компенсацию у Минфина

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Судом города Актобе рассмотрено гражданское дело по иску жителя Актобе Министерству финансов о возмещении морального и имущественного вреда, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в суде Актобе, иск мотивирован тем, что органом досудебного расследования П. обвинялся в том, что он в группе по предварительному сговору, посредством использования электронных информационных ресурсов, совершил незаконное приобретение, хранение в целях сбыта психотропных веществ, в особо крупном размере. Постановлением СМУС уголовное дело прекращено в связи с отказом прокурора от обвинения, за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения. За П. признано право на реабилитацию.

"В связи с тем, что истец находился несколько месяцев под стражей на время следствия, просил возместить причиненный моральный и материальный ущерб. Учитывая степень тяжести причиненных нравственных страданий, вызванных незаконным привлечением к уголовной ответственности, жизненную важность личных неимущественных прав и благ истца, таких как здоровье, свобода, честь и достоинство, свобода передвижения суд постановил взыскать в пользу П. компенсацию морального вреда в размере 300 000 тенге, сумму имущественного вреда 600 000 тенге, судебные расходы по оплате помощи представителя 150 000 тенге", - говорится в сообщении суда.

Решение суда в законную силу не вступило.