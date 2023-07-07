Житель Актау пожаловался на работу морга – тело его родственника не могли принять четыре часа

Фото: lada.kz

Жарас, житель города, возмутился тем, что в морге в 26 микрорайоне на протяжении нескольких часов не могли принять тело его умершего родственника. По его словам, на рабочем месте находилась только санитарка, а до руководства морга им дозвониться так и не удалось. Ситуацию мужчина частично запечатлел на видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Морг в 26 микрорайоне Актау не принимал тело умершего человека на протяжении четырёх часов. Об инциденте рассказал родственник покойного.

"Моему родственнику стало плохо на работе. Он работал на вахте, его на "Скорой" предприятия увезли в город. Привезли его в приёмный покой Мангистауской областной больницы около 21:00, оттуда нас уже направили в 1 микрорайон на освидетельствование. Там признали биологическую смерть и отправили в морг в 26 микрорайоне", - рассказал Жарас.

Там у родственников умершего и начались проблемы. На рабочем месте оказалась одна лишь санитарка, которая отказалась принимать тело.