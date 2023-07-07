- О реальном состоянии казахстанской легкой атлетики высказался эксперт 10:00 163
- В Нью-Йорке столкнулись два автобуса: пострадали более 80 человек 09:49 205
- Драмой завершился первый матч Анны Данилиной в парах на Уимблдоне-2023 09:14 287
- Пожарные локализовали огонь на территории резервата "Ертис орманы" 08:46 302
- Ухудшение качества воздуха в пятницу ожидается в Астане и Актобе 08:18 308
- Как закрыть ипотеку и не платить комиссии 07:45 328
- В Шымкенте скончалась экс-депутат гормаслихата 06:00 557
- Житель Актау пожаловался на работу морга – тело его родственника не могли принять четыре часа 05:32 512
- В Павлодарской области переименуют родной посёлок Скриптонита 04:09 508
- Елена Рыбакина восхитила благородным поступком на Уимблдоне 03:25 779
- Двухлетний ребенок выпал из окна и разбился в Астане 02:19 640
- В Рудном расследуют возможное хищение пенсий постояльцев дома престарелых 01:34 462
- За 13 ножевых ранений потерпевшая просит условный срок для супруга 00:49 637
- "Cобираю капусту на полях": известный спортсмен из Актау уехал в Англию на заработки 06.07.2023 630
- Павлодарцы преодолеют путь, почти равный длине Мальдив 06.07.2023 569
- В Алматы на двое суток ограничат движение по проспекту Абая 06.07.2023 495
- Фигуриста Романа Костомарова выписали из больницы 06.07.2023 807
- Более 300 семей дольщиков получили жильё в Астане 06.07.2023 583
- В большинстве регионов Казахстана в пятницу пройдут дожди 06.07.2023 760
- Пожар в Баянаульском нацпарке тушат с земли и воздуха 06.07.2023 579
- Трое казахстанцев вышли в четвертьфинал юниорского турнира серии ITF 06.07.2023 601
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 700
- Победителей республиканского турнира по байге назвали в Астане 06.07.2023 701
- Александр Бублик пробился в третий круг Уимблдона 06.07.2023 780
- Поля Актюбинской области спасают от двух видов саранчи 06.07.2023 613
- Ещё один парк с аттракционами открыли в Астане 06.07.2023 717
- Задержан родственник президента Кыргызстана — СМИ 06.07.2023 634
- Египетский самолёт вынужденно приземлился в Актобе 06.07.2023 760
- Природный пожар в ВКО локализован 06.07.2023 507
- Лукашенко заявил, что на территории Беларуси Пригожина нет 06.07.2023 981
- Лесной пожар оперативно потушили в Карагандинской области 06.07.2023 534
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 629
- Всемирный день кардиолога отмечают казахстанские медики 06.07.2023 587
- Два мальчика утонули на канале имени Сатпаева 06.07.2023 651
- Воробьи стали причиной остановки ремонта на Тенгизе 06.07.2023 973
- Два человека скончались от ККГЛ в Кызылординской области 06.07.2023 878
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 674
- Фееричное шоу дронов пройдёт в Астане к 25-летию столицы 06.07.2023 782
- Казахстанские боксёры начали тренировки в Лас-Вегасе 06.07.2023 1125
- Жители Рудного могут остаться без единственного в городе травмпункта 06.07.2023 735
- Антикор пополнился молодыми сотрудниками 06.07.2023 727
- Житель области Абай превратил свой огород в наркоплантацию 06.07.2023 658
- Как реконструируют самую протяженную набережную Казахстана 06.07.2023 872
- На энергоблоке МАЭК устранили аварию 06.07.2023 574
- Рыбакина узнала следующую соперницу на Уимблдоне 06.07.2023 900
- Ухудшение качества воздуха 6 июля ожидается в двух городах Казахстана 06.07.2023 606
- Астане исполнилось 25 лет 06.07.2023 817
- Массовое отравление в Кентау: стафилококк и сальмонеллёз обнаружили у работников кафе 06.07.2023 619
- О прекращении беспорядков во Франции заявил глава МВД 06.07.2023 750
- Женщина случайно узнала о своём богатстве, получив справку из ЦОНа 06.07.2023 2646
- Подросток разъезжал на автомашине отца в Сарыагаше и неоднократно нарушил ПДД 06.07.2023 793
- Превышение нитратов в арбузах и дынях выявили санврачи Алматы 06.07.2023 859
- 500 музыкантов из восьми стран выступят на фестивале военных оркестров в Астане 06.07.2023 801
- Талдыкорганский морг оштрафовали на 5,5 миллиона тенге 06.07.2023 796
- В ВКО продолжается тушение природного пожара 06.07.2023 800
- Автоледи с долгами в 20 миллионов тенге выявили в Шымкенте 05.07.2023 957
- Какой будет погода в День столицы в Казахстане 05.07.2023 791
- В громком деле об избиении девушки в ТРЦ Усть-Каменогорска суд поставил точку 05.07.2023 942
- Адвоката Арыстанбека Мухамедиулы арестовали на два месяца 05.07.2023 851
- Матчи казахстанских теннисистов на Уимблдоне перенесли 05.07.2023 886
- "Мои миры": выставка работ Берика Молжигита открылась в Астане 05.07.2023 897
- 16 участников массовой драки задержали в Актау 05.07.2023 796
- Смаилов потребовал ускорить запуск собственной газотурбинной электростанции на АНПЗ 05.07.2023 894
- Туристы из России чуть не утонули в Бурабае 05.07.2023 979
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 847
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 822
- Дело о коррупции в отношении экс-прокурора Шымкента поступило в суд 05.07.2023 750
- 25 интересных фактов об Астане представили в Бюро нацстатистики 05.07.2023 809
- Курс доллара снизился накануне праздника в Казахстане 05.07.2023 780
- Назначен председатель Комитета экологического регулирования и контроля 05.07.2023 881
- Фальшивые деньги: как отличить подделки, рассказали в АФМ 05.07.2023 878
- Токаев пригласил швейцарские компании инвестировать в экономику Казахстана 05.07.2023 747
- Пункты пропуска закроют на время на казахстанско-китайской границе 05.07.2023 873
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 1296
- Видео со сливом бочки молока на землю в СКО прокомментировал эксперт ООН 05.07.2023 681
- Правительство выделит 5 млрд тенге для завершения модернизации опреснительного завода "Каспий" 05.07.2023 837
- Больше полугода сотрудники предприятия в Усть-Каменогорске не получают зарплату 05.07.2023 8472
- Саранча распространится на площади 1,6 гектара - Минсельхоз 05.07.2023 1347
- "КазТрансОйл" увеличил экспорт нефти с Тенгиза по нефтепроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан" 05.07.2023 863
- Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Алматы 05.07.2023 779
- LOADING...
Житель Актау пожаловался на работу морга – тело его родственника не могли принять четыре часа
Жарас, житель города, возмутился тем, что в морге в 26 микрорайоне на протяжении нескольких часов не могли принять тело его умершего родственника. По его словам, на рабочем месте находилась только санитарка, а до руководства морга им дозвониться так и не удалось. Ситуацию мужчина частично запечатлел на видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Морг в 26 микрорайоне Актау не принимал тело умершего человека на протяжении четырёх часов. Об инциденте рассказал родственник покойного.
"Моему родственнику стало плохо на работе. Он работал на вахте, его на "Скорой" предприятия увезли в город. Привезли его в приёмный покой Мангистауской областной больницы около 21:00, оттуда нас уже направили в 1 микрорайон на освидетельствование. Там признали биологическую смерть и отправили в морг в 26 микрорайоне", - рассказал Жарас.
Там у родственников умершего и начались проблемы. На рабочем месте оказалась одна лишь санитарка, которая отказалась принимать тело.
"Тело продолжало лежать в машине "Скорой помощи" предприятия. После четырёх часов ожидания мы решили отвезти тело в 1 микрорайон, чтобы хоть там нас приняли. Вызвали уже городскую "Скорую", она по приезду потребовала с нас 12 тысяч тенге", - возмутился Жарас.
-
Trend news
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 693
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 627
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 670
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 1292
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 4197
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 982
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 732
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 3547
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 3630
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 1867
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 1886
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 966
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 2703
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 1895
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 1249
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 1250
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 1191
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 12586
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 1716
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 1175
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 2118
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 2702
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 1918
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 2180
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 1725
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 2316
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 2342
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 2120
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 1879
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 1566
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 2480
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 1490
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 3512
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 2363
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 177507
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 1531
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 3755
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 4533
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 3932
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 3236
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 2323
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 6872
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 2245
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 21513
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 3124
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 15390
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 4733
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 10735
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 2620
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 4495
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 3005
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 3111
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 3470
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 3389
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 3583
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 2686
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 3531
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 27505
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 2388
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 2992
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 2915
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 2902
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 2620
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 3278
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 2740
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 3732
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 11443
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 29900
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 2512
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 2807
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 2966
- За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале 16.06.2023 8696
- Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге 16.06.2023 2702
- Суд над бывшим сотрудником канцелярии премьер-министра начался в Астане 15.06.2023 3695
- В Алматинской области повесилась бухгалтер районного отдела образования 15.06.2023 36956
- Пришли 20 полицейских, чтобы задержать его - адвокат Торегали Тореали 15.06.2023 6895
- Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили прав 14.06.2023 3579
- Был агрессивен, пытался скрыться и повредил машину - подробности задержания Торегали Тореали 14.06.2023 5764
- Ежегодно у 500-600 детей выявляют рак в Казахстане – депутат 14.06.2023 3021
- GGG отказался от всех титулов чемпиона мира 14.06.2023 3888
-
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 845
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 821
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 739
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 892
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 800
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 1179
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 1053
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 834
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 1081
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 949
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 999
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 1193
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 1305
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 1054
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 987
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 1079
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 1149
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 1464
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 1367
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 1483
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 2040
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 1647
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 1402
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 1442
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 1412
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 1367
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 1331
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 1574
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 2099
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 1702
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 1499
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 2859
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 1839
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 2207
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 2913
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 2026
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 1910
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 38171
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 1830
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 2618
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 2309
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 2147
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 2794
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 2364
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 2459
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 2845
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 2796
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 3136
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 3277
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 4040
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 3314
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 3031
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 3038
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 2667
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 3833
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 4381
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 3650
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 3079
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 2888
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 3621
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 2727
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 3162
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 3069
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 3451
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 3581
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 3249
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 3398
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 3826
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 5470
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 3963
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 5499
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 4378
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 4069
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 3518
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 4509
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 3306
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 3734
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 4865
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 3431
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 4411