Жильцы в панике бегут с места: обшивка многоэтажки вспыхнула в Актау

В ночь на 27 декабря в Актау произошёл пожар в ЖК "7 Qazyna", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Мангистауской области.

В 1.02 на пульт 101 поступила информация о пожаре по адресу: микрорайон 38, дом 5, ЖК "7 Qazyna". На место происшествия в 1.15 прибыли 19 сотрудников ДЧС и пять единиц техники. Они выяснили, что происходит возгорание наружной обшивки жилого дома.

"Разведка продолжается. Жертв и пострадавших нет. Проводится установка автолестницы с подачей лафетного ствола. В 1. 22 сообщается о загорании наружной обшивки со второго по шестой этаж. Распространение огня на жилые квартиры не наблюдается. Силами ДЧС эвакуация жильцов не проводилась, так как жильцы самостоятельно эвакуированы", — рассказали в ДЧС.

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Пожар удалось локализовать в 1.25 и ликвидировать в 1.31. Видео, где огонь уже не полыхает, появилось в социальных сетях.