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Жильцы новостройки мёрзнут в квартирах в Петропавловске

Сегодня, 20:44
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almaty.tv Сегодня, 20:44
Сегодня, 20:44
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Фото: almaty.tv

В Петропавловске владельцы квартир в новостройке жалуются на холод. Люди утверждают, что вынуждены пользоваться обогревателями, а это ощутимо бьёт по карману. Гарантийный срок на обслуживание дома истекает, люди опасаются, что останутся с проблемами один на один, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Новоселье петропавловцы отметили в прошлом году. Но радость длилась недолго. Коммунальные проблемы, сетуют люди, свалились одна за другой. Самая насущная - отсутствие тепла в квартирах - их 106. 

"Нам обещали застройщики, что дом сырой, летом он полностью обсохнет, и зимой будет в квартирах жара, что мы сможем даже убавлять отопление, будем открывать форточки. Но как оказалось, эти слова не подтвердились. Вторая зима, и мы также сидим с обогревателями", - рассказала жительница города Молдир Мукова.

Беспокоит людей и подача горячей воды. Дмитрий Назаренко купил квартиру в ипотеку. По его словам, чтобы просто помыться - нужно кипятить воду.

"Утром вода ледяная бежит. Постоянно пишем застройщику. Он большую часть времени не отвечает. Потом говорит, я сделаю, вода появляется буквально на вечер, после опять пропадает", - возмутился мужчина.

Это не весь список коммунальных бед в новостройке. В подвале вода, двор не благоустроен, а окна покрываются наледью, жалуются жильцы многоэтажки. Застройщик же заверяет, что всё исправит. Дескать дом новый, и есть недоработки.

"Мы все замечания будем устранять. С каждым жильцом индивидуально зайдём в квартиру, где есть жалобы, и найдем выход из сложившейся ситуации. Я вызвал всех подрядчиков, которые выполняли сантехнические работы, сейчас проектировщика вызову, и будем исправлять, будем искать причину", - сказал директор строительной компании Амангельды Турлыбаев.

Жители негодуют по поводу того, что гарантийный срок на обслуживание дома истекает уже весной следующего года. После чего застройщик сможет от всех проблем откреститься.

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