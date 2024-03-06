Жильцов 17-этажного дома эвакуировали в Алматы из-за пожара
Сегодня, 23:37
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Сегодня, 23:37Сегодня, 23:37
82Фото: pixabay / иллюстративное фото
Пожар в 17-этажном жилом доме произошёл в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Указывается, что в 22:44 силы и средства ДЧС Алматы выехали по повышенному рангу по адресу: Бостандыкский район, проспект Аль Фараби, 41/2.
Было установлено горение домашних вещей в квартире на седьмом этаже, на лестничных клетках было задымление.
Жильцов дома эвакуировали, некоторые самоэвакуировались. Пожар был локализован в 23:01, ликвидирован полностью в 23:08.
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