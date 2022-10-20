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  • Жетысуская область станет одним из центров производства сахара в Казахстане
teplo-polis.com.ua Сегодня, 15:30
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Фото: teplo-polis.com.ua

Жетысуская область станет одним из центров производства сахара в Казахстане

Президент Казахстана во время рабочего визита в Жетысускую область сообщил, что государство увеличит поддержку фермеров, передает BaigeNews.kz. В сахарную отрасль планируется инвестировать около 500 миллиардов тенге. 

"В ближайшие пять лет доля производимого нами сахара увеличится с 7 процентов до 43 процентов. Планируется увеличить площади возделывания сахарной свеклы в Жетысуском районе в 2,5 раза до 15 тысяч гектаров. Дефицит сахара в этом году показал, что очень важно поддерживать наших фермеров. Меры помощи направлены только на поддержку казахстанских аграриев. В целом будем и дальше поддерживать отечественный агропромышленный комплекс. Благодаря этому, Жетысуский район станет одним из центров производства сахара в стране", - сказал глава государства. 

Касым-Жомарт Токаев отметил, что два из четырех сахарных заводов страны расположены в Жетысу. Один из них - Аксуский сахарный завод - не работает.

"Начиная с 2017 года, на запуск завода из областного бюджета потрачено 12 миллиардов тенге. Однако динамичной работы со стороны соинвестора нет. Этим летом в стране резко подорожал сахар, и даже возник дефицит. Все произошло из-за халатности властей. Приходилось даже принимать соответствующие кадровые решения", - напомнил президент. 

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#сахар #АПК #Жетысу
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:30
69
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