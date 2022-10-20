Жетысуская область станет одним из центров производства сахара в Казахстане

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Президент Казахстана во время рабочего визита в Жетысускую область сообщил, что государство увеличит поддержку фермеров, передает BaigeNews.kz. В сахарную отрасль планируется инвестировать около 500 миллиардов тенге.

"В ближайшие пять лет доля производимого нами сахара увеличится с 7 процентов до 43 процентов. Планируется увеличить площади возделывания сахарной свеклы в Жетысуском районе в 2,5 раза до 15 тысяч гектаров. Дефицит сахара в этом году показал, что очень важно поддерживать наших фермеров. Меры помощи направлены только на поддержку казахстанских аграриев. В целом будем и дальше поддерживать отечественный агропромышленный комплекс. Благодаря этому, Жетысуский район станет одним из центров производства сахара в стране", - сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что два из четырех сахарных заводов страны расположены в Жетысу. Один из них - Аксуский сахарный завод - не работает.