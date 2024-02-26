Жестокое убийство в Павлодарской области: задержан преступник, спустя 15 лет

Преступник, скрывавшийся 15 лет за жестокое убийство павлодарки, задержан полицией Павлодара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В 2009 году в полицию Павлодара обратился мужчина и сообщил о пропаже супруги.

"С его слов, она ушла к подруге и не вернулась. Начался розыск пропавшей, ориентированы регионы Казахстана и соседнего государства, где имела контакты пропавшая. Через год труп женщины был обнаружен в озере. Геномная экспертиза подтвердила личность без вести пропавшей павлодарки", - говорится в сообщении.

Все эти годы по делу проводились различные мероприятия, но преступление раскрыть не удавалось. Расследование находилось на особом контроле руководства.

В текущем году полиция Павлодарской области вышла на след подозреваемого. Установлено, что мужчина в ссоре задушил ее, после чего утопил тело.