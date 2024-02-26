Жестокое убийство в Павлодарской области: задержан преступник, спустя 15 лет
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Преступник, скрывавшийся 15 лет за жестокое убийство павлодарки, задержан полицией Павлодара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В 2009 году в полицию Павлодара обратился мужчина и сообщил о пропаже супруги.
"С его слов, она ушла к подруге и не вернулась. Начался розыск пропавшей, ориентированы регионы Казахстана и соседнего государства, где имела контакты пропавшая. Через год труп женщины был обнаружен в озере. Геномная экспертиза подтвердила личность без вести пропавшей павлодарки", - говорится в сообщении.
Все эти годы по делу проводились различные мероприятия, но преступление раскрыть не удавалось. Расследование находилось на особом контроле руководства.
В текущем году полиция Павлодарской области вышла на след подозреваемого. Установлено, что мужчина в ссоре задушил ее, после чего утопил тело.
"Установлено, что он долгое время находился в местах лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений. И в 2022 году получил условно-досрочное освобождение. Задержали его в Астане. В настоящее время уголовное дело возобновлено. Расследование продолжается", — сообщил начальник криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабай Капаров.