Женский полицейский участок открыли в Темиртау
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В Темиртау заработал женский полицейский участок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области.
Располагается он в одном здании с государственным кризисным центром для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Пострадавшие женщины могут рассказать о своих проблемах и попросить защиты.
Новое подразделение целенаправленно объединили с кризисным центром. Из тех, кому здесь дали приют, есть и жертвы бытового насилия. Они могут получить помощь по принципу "здесь и сейчас".
Так же, как и в кризисном центре, постарались создать максимально доверительную атмосферу. В интерьере яркие краски, есть детский уголок.
В участке только женщины: сотрудники ювенальной полиции, следователи, оперуполномоченные, инспектор по делам несовершеннолетних. Можно получить помощь юристов и психологов.
"Женщина женщину поймёт лучше. Мы хотим, чтобы отношения были максимально доверительные. Сегодня мы в форме, а так наш дресс-код — деловой костюм. Чтобы обратившиеся к нам женщины не ощущали барьера при виде полицейского в форме, — говорит старший оперуполномоченный майор Жания Рахматулина.
А в кризисном центре оказывают необходимую социальную помощь, в том числе с поиском работы, переобучением. Он рассчитан на одновременное пребывание до 50 семей. Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут жить здесь до года. Предусмотрено четырёхразовое питание, для этого есть столовая.
Адрес кризисного центра: Темиртау, ул. Панфилова, 13.