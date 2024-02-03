Женский полицейский участок открыли в Темиртау

В Темиртау заработал женский полицейский участок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Располагается он в одном здании с государственным кризисным центром для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Пострадавшие женщины могут рассказать о своих проблемах и попросить защиты.

Новое подразделение целенаправленно объединили с кризисным центром. Из тех, кому здесь дали приют, есть и жертвы бытового насилия. Они могут получить помощь по принципу "здесь и сейчас".

Так же, как и в кризисном центре, постарались создать максимально доверительную атмосферу. В интерьере яркие краски, есть детский уголок.

В участке только женщины: сотрудники ювенальной полиции, следователи, оперуполномоченные, инспектор по делам несовершеннолетних. Можно получить помощь юристов и психологов.

"Женщина женщину поймёт лучше. Мы хотим, чтобы отношения были максимально доверительные. Сегодня мы в форме, а так наш дресс-код — деловой костюм. Чтобы обратившиеся к нам женщины не ощущали барьера при виде полицейского в форме, — говорит старший оперуполномоченный майор Жания Рахматулина.

А в кризисном центре оказывают необходимую социальную помощь, в том числе с поиском работы, переобучением. Он рассчитан на одновременное пребывание до 50 семей. Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут жить здесь до года. Предусмотрено четырёхразовое питание, для этого есть столовая.

Адрес кризисного центра: Темиртау, ул. Панфилова, 13.