Любителей селфи просят не ходить к строящейся дамбе в Астане

Не ходить горожан к строящейся дамбе просит акимат Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Данный объект стал популярным местом для фотосессий этой весной. В соцсетях стали распространяться завораживающие кадры, снятые с высоты птичьего полёта.

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Как сообщает телеканал КТК, акимат города оградил незавершённый объект забором, но для любителей эффектных селфи он не стал преградой – его сломали, сделав в нём проход. Ради диковинных кадров люди подходят к самому краю помоста, который ещё не оснастили перилами.

В акимате напоминают, что дамба всё ещё строится, и призывают не посещать опасное место, тем более с маленькими детьми.