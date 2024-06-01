Любителей селфи просят не ходить к строящейся дамбе в Астане
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Не ходить горожан к строящейся дамбе просит акимат Астаны, передаёт BaigeNews.kz.
Данный объект стал популярным местом для фотосессий этой весной. В соцсетях стали распространяться завораживающие кадры, снятые с высоты птичьего полёта.
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Как сообщает телеканал КТК, акимат города оградил незавершённый объект забором, но для любителей эффектных селфи он не стал преградой – его сломали, сделав в нём проход. Ради диковинных кадров люди подходят к самому краю помоста, который ещё не оснастили перилами.
В акимате напоминают, что дамба всё ещё строится, и призывают не посещать опасное место, тем более с маленькими детьми.
"Данное сооружение не завершено, ведётся строительство. Предварительно, в следующем году завершится строительство данной дамбы. В перспективе двух лет данное сооружение может стать туристическим местом. Однако на сегодняшний день в данном месте не рекомендуется гулять, проводить время, тем более с детьми – ради безопасности", – сказал руководитель отдела внутренней политики и социальной сферы акимата района "Нура" города Астаны Ернар Мырзахан.
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