Дефицит школ с государственным языком обучения наблюдается в СКО

О том, какие трудности испытывает система школьного образования страны и Северо-Казахстанской области в частности, корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с депутатом мажилиса Ириной Смирновой и членом общественного совета СКО Павлом Афанасьевым. Как выяснилось, проблем много.

В Северо-Казахстанской области функционируют 458 школ, в которых обучается более 75 тысяч детей. Из них 21 тысяча получают знания в малокомплектных школах, которых в области 344.

Для решения вопроса дефицита ученических мест в рамках реализации Национального проекта "Комфортная школа" в 2023 году начато строительство двух школ на 1 200 мест. Возведение ещё двух школ на 1 500 мест стартует в этом году. Кроме того, завершается строительство коррекционной школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в областном центре. Также в этом году началось строительство школы на 120 мест взамен аварийной в селе Драгомировка Тайыншинского района. Однако это всё пока не решает основные проблемы.

"В Петропавловске дефицит казахоязычных школ, в таких обучение идёт чуть ли не в три смены. Дети сидят на голове друг у друга. В школы очереди. Не хватает мест. Если я не ошибаюсь, у нас всего шесть школ с казахским языком обучения. Второй момент - необходимо стремиться к тому, чтобы дети учились в одну смену. Потому что во второй половине дня они должны иметь возможность посещать секции, кружки, театры, баскетбол, волейбол, бокс. Третий момент - давно признано, что школа должна быть центром притяжения досуговых и других интересов ближайшего микрорайона. Она должна быть центром культурной, образовательной, воспитательной жизни окружающих спальных районов", - считает депутат мажилиса.

Приоритетной задачей стоит и отказ от ветхих и приспособленных зданий школ. И это тоже становится реальным. Сейчас реализуется государственная программа "100 школ 100 больниц", появляются профильные кабинеты, учебные заведения возводят за счёт средств коррупционеров.

"Если смотреть локально по городу, то существует проблема отсутствия асфальтированных подъездов к школам, освещения прилегающих пешеходных переходов, парковки, дорожных знаков и лежачих полицейских. Но глобально – у нас в школах нет трудового воспитания. Детей не учат труду. И против этого именно родители. Конечно, не все. Но большинство своих детей оберегают: и слышать не хотят о том, если их ребёнок доску протрёт, за водой сходит. А ведь конвенция о правах ребёнка допускает детский труд. Он не считается эксплуатацией и принудительным трудом. Это допустимо в рамках местной традиции или обычая. Например, субботники", - подчеркнул Павел Афанасьев.

Не лучшим образом обстоят дела и с обеспечением безопасности в школах. Нашумевшая история со школьником в маске и топором только по свежим следам возымела действие. В школах поставили турникеты, планировали заключить договоры с охранными фирмами.

"Турникеты – это щит от чужих. А инцидент в школе, где учащийся напал на детей с топором, произошёл без участия посторонних. Значит турникет не эффективен. Более того, он ничего не фиксируют, там нет даже металлоискателя. Это просто вертушка, которая только мешает, создавая толчею. В полномочия охранника не входит проверка портфелей. Да и охранники — это либо пенсионеры, либо бывшие учителя школы. Они не обучены методам самообороны, и у них нет дубинки. Могут ли они предотвратить ЧП? Видеокамеры… Тоже только фиксируют преступление и являются доказательством по делу. Вывод один - нужно думать о действенных системах безопасности", - сказала Ирина Смирнова.

Одним из вариантов депутат предлагает рассмотреть прикрепление к каждой школе полицейского силовика вместо ювенального. Идея о помощи детско-юношеских клубов военной тематики тоже имеет право на жизнь.

"Действуют военно-патриотические клубы. Ветераны воины интернационалисты и афганцы предлагали закрепить каждого из них за школами. Где они смогут не просто вести кружки, но и обучать, и обеспечением безопасности заниматься", - сказал Афанасьев.

Имеются недочёты и в самой системе образования, на которые указывает депутат мажилиса Ирина Смирнова. Она отмечает отсутствие воспитания в школах.

"Школа — это не только обучение. Это ещё и воспитание, которое у нас вообще выпало из процесса. На это повлияло и содержание образования, и приоритеты развития. Например, при поступлении в вузы что учитывается? Государственный грант даётся за счёт нашего народа из бюджетного кармана. А в расчёт берутся только показатели баллов, которые набрал тот или иной абитуриент. Совершенно не учитывается активист ли он, помощник, доброволец, ответственный гражданин. Абсолютно не учитывается какая у него гражданская позиция. Главное, чтобы он запомнил правильно тесты. Во всех странах мира обязательно учитывают, если он участвовал в Олимпиадах, занимал призовые места, занимается волонтёрской деятельностью. Это тоже является определённой оценкой при поступлении в вуз. У нас нет", - говорит Ирина Смирнова.

Спикер отмечает низкую грамотность подрастающего поколения.

"Из школы должна выходить личность. Умная, с широким кругозором, с собственной гражданской позицией, рационально и логически мыслящая", - отмечает она.

За три десятилетия независимости Казахстана система образования не раз перекраивалась и модернизировалась. Но реформы так и не смогли решить многие "школьные" проблемы. Такие как дефицит педагогического состава, большая нагрузка учителей.