Женская сборная Казахстана разгромила соперниц в футбольной Лиге наций
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Женская сборная Казахстана по футболу провела последний, шестой, матч Лиги наций UEFA, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанские футболистки на "Астана-Арене" сыграли со сборной Армении.
Счёт открыла защитница хозяев поля и капитан команды Юлия Мясникова на 40-й минуте игры. Спустя восемь минут полузащитница Аида Гайстенова удвоила преимущество казахстанок. На 58-й минуте Мясникова сделала дубль, сделав счет 3:0.
Армянским футболисткам удалось забить первый гол на 68-й минуте, когда мяч после штрафного в исполнении Клаудии Чолакян попал в перекладину ворот и от спины казахстанского вратаря Ангелины Портновой залетел в ворота.
Однако уже через три минуты казахстанки отметились четвертым голом усилиями Камилы Кулмагамбетовой.
В итоге казахстанская сборная победила со счётом 4:1.
После шести матчей подопечные Мадияра Кембилова имеют в активе восемь очков и закончили турнир на третьей строчке в группе С4. Впереди казахстанок располагаются сборные Израиля и Эстонии, у которых 16 и 10 баллов соответственно.
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