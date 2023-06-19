Женщины только выигрывают от развития технологий — Айгуль Куспан

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

В столице под председательством Казахстана проходит заседание Диалога женщин стран Центральной Азии, на котором обсуждаются роли женщин и девочек в развитии новых технологий и инноваций, передаёт BaigeNews.kz.

По словам депутата мажилиса Айгуль Куспан, Диалог женщин — это первая в Центральной Азии площадка, которая объединяет женщин. Инициатива организации мероприятия принадлежит ООН, а точнее Региональному центру по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Площадка была учреждена в декабре 2020 года, а уже в 2021 году её возглавил Узбекистан, в 2022 году — Туркменистан. В 2023 году председательство перешло Казахстану. Таким образом, председательство происходит на ротационной основе, оно годичное.

"Главные вопросы, которые мы поднимаем в Диалоге, совпадают с теми вопросами, которые поднимает и ООН. Это, в первую очередь — роль женщин в укреплении мира и безопасности. Второе — это региональное сотрудничество. Третье — борьба с гендерным насилием, то есть борьба с насилием против женщин. К сожалению, эта проблема становится очень острой во всём мире. В условиях изменения климата очень важен вопрос о том, как именно женщин уберечь от проблем, связанных с климатом. Также добавили роль женщин в инновациях и технологиях", — сказала Айгуль Куспан.

По мнению депутата, женщины только выигрывают от развития информационных технологий.

"Они упрощают жизнь женщин и увеличивают их возможности. Сидя дома, женщина может иметь доступ к информационным технологиям и заниматься своей профессиональной деятельностью. Поэтому очень важно обеспечить доступ женщин к качественным информационным технологиям. Для этого нужно и законодательно обеспечить доступ", — добавила Айгуль Куспан.

Депутат отметила, что изначально мероприятие называлось "Диалог женщин-лидеров ЦА", и в нём участвовали спикеры парламентов, председатели комитетов. Позднее организаторы решили демократизировать площадку, и сейчас в ней участвуют НПА, эксперты и авторы IT-проектов.