Женщины могут иметь равные возможности с мужчинами, но подвергаться насилию в семье - Балаева

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О том, как борются с домашним насилием в Казахстане и мире, рассказала замруководителя администрации президента РК Аида Балаева, передаёт BaigeNews.kz.

Она отметила, что вопросами домашнего насилия занимаются во всех странах мира, но ни одна из них не может похвастаться тем, что победила эту острейшую проблему.

"Жертвами домашнего насилия в большинстве своём становятся женщины. Существуют специальные рейтинги стран по гендерному равенству. Парадоксально то, что высокие места той или иной страны в таких рейтингах никак не влияют на уровень семейного насилия в ней. Получается, что во многих государствах женщины могут иметь равные возможности с мужчинами, успешно подниматься по карьерной лестнице, заниматься общественной деятельностью, но при этом систематически подвергаться побоям, насилию и унижениям в собственной семье", - сказала Балаева.

Именно поэтому проблема является объектом постоянной борьбы даже в самых продвинутых странах мира. Во многих из них внедряются передовые методики для выявления семейного насилия.

"В Нидерландах учёные активно работают с компьютерной программой, выявляющей инциденты семейного насилия через погружение человека в виртуальную реальность и воздействия на него эмоциональными раздражителями. В Швейцарии к выявлению таких случаев, помимо полицейских, подключен медперсонал, который достигает целей посредством сбора анамнестических данных на основе структурированного опросника. Во Франции, Китае и других странах основная роль в борьбе с домашним насилием отводится общественности и полиции", - привела примеры заместитель главы администрации президента РК.

В Казахстане также принимают спектр мер для борьбы с домашним насилием. В их числе – введение форм и методов полицейской работы с домашними тиранами, расширение полномочий участковых инспекторов полиции по установлению обязанностей и запретов в отношении лиц, допускающих насилие в семье. К ним относятся, например, защитные предписания, которыми потенциальным правонарушителям запрещается на срок до одного месяца контактировать с жертвами.