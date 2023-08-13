Женщину в бриджах не пустили в сельский акимат из-за нарушения дресс-кода
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Жительница села Балпык би Коксуского района области Жетысу пришла в здание маслихата в рубашке и бриджах, однако её не пустили из-за "нарушения дресс-кода", передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает паблик Tdk_live, охранник сослался на надпись на листе А4 формате, накленном на двери "В здание акимата в шортах и в майке вход запрещен!!!".
"Такого запрета в законе нет, кто и каким законом руководствовался, вывешивая подобного рода объявления? Одежда у посетительницы опрятная и не пляжного фасона", — отмечает паблик.
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Между тем, посетительница так и не смогла объяснить охраннику, чем шорты отличаются от бриджей и что это разновидность брюк, а не плажная одежда.
Большинство комментаторов поддержали сельчанку:
"Вот вам и слуги народа, чтоб к ним попасть надо пройти фейс контроль". "Я не пойму, что в ее виде неприличного?" "Считаю нужно привлечь к ответственности руководителя, за превышение полномочий".
Однако нашлись и те, кто встал на сторону охранника:
"Правильно сделали, что не впустили. Она идет в общественной место, а не огород копать".
Нашлись среди комментаторов и советчики:
"Чтобы люди прилично одевались нужно платить людям хорошие зарплаты". "Если купила новое вечернее платье и некуда надеть — сходи в маслихат".
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На следующий день местный блогер решил провести эксперимент и пришёл на приём к акиму Талдыкоргана в рубашке, жителе и шортах. Эксперимент прошёл успешно, никаких претензий к внешнему виду молодого человека сотрудники акимата не предъявили.
"Люди приходят в акимат в очень различной одежде и никто их не ограничивает. Вчерашнее объявление приходе в здание маслихата было явно лишним", — заявил блогер.
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