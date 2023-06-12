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Женщина "воскресла" во время подготовки к её поминкам в Эквадоре
В эквадорском городе Бабаойо пожилая женщина, признанная мёртвой, начала подавать признаки жизни, уже находясь в гробу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ren.tv.
Гилберт Бальберан рассказал, что 9 июня врач сообщил ему о смерти его матери в больнице. Мужчина получил свидетельство о её смерти, а тело матери передали для подготовки к похоронам.
В 14:00 женщину положили в гроб, а мужчина успел договориться о проведении похорон. В 18:30 гроб открыли, чтобы подготовить тело к поминкам, как вдруг Бальберан заметил, что его мать дышит.
После этого женщину экстренно доставили в реанимацию. Хотя она находится на кислороде, врачи говорят, что её сердце работает стабильно, а тело реагирует на раздражители, так что есть все шансы на выздоровление.
"Понемногу я осмысливаю то, что произошло. Теперь я только прошу, чтобы моя мама поправилась. Я хочу, чтобы она была живой и рядом со мной", – комментирует произошедшее Бальберан.
Эквадорская общественность требует привлечь к ответу врачей, из-за которых женщину чуть не похоронили заживо. Однако как руководство больницы, так и представители окружного управления здравоохранения ситуацию не комментируют.
По неофициальным данным, женщина страдает от каталепсии – редкого симптома, при котором человек может на длительное время застывать в одной позе.
Сам сын признанной мёртвой женщины говорит, что пока не готов подавать на врачей в суд и сосредоточен лишь на выздоровлении матери.
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