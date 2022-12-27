Женщина убила пятилетнюю дочь и выбросила тело на свалку в Жетысуской области

В Талдыкоргане вынесли приговор женщине, убившей собственную малолетнюю дочь, и её подельнику, передаёт BaigeNews.kz.

Уголовное дело в отношении матери М. и её двоюродного брата А. по факту убийства пятилетней девочки, тело которой найдено на мусорной свалке в Саркандском районе, рассмотрели в СМУС области.

Судом установлено, что подсудимые прибыли на свалку возле кирпичного завода, по предварительному сговору убили ребёнка и скрылись с места преступления.

Подсудимые полностью признали вину. Выяснилось, что у матери есть ещё один малолетний ребёнок.

"Санкция части 3 статьи 99 УК РК предусматривает лишение свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой. Суд признал М. и А. виновными в убийстве и назначил им наказание в виде 15 лет лишения свободы", - уточнили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.