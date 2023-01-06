Женщина с тремя детьми пострадали от угарного газа в Алматинской области

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В селе Кеген Алматинской области женщина и трое малолетних детей отравились угарным газом, передаёт BaigeNews.kz.

По информации ДЧС Алматинской области, из центральной районной больницы поступило сообщение о том, что в селе Кеген Кегенского района в многоквартирном жилом доме отравились угарным газом 4 человека.

"Для выяснения обстоятельств на место вызова незамедлительно направлены сотрудники Отдела по ЧС Кегенского района.

По прибытию на место вызова установлено, что из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации отопления на твердом топливе из-за забитого дымохода 4 человека получили отравление угарным газом: женщина 1997 г.р. и 3 детей 2019 г.р, 2020 г.р. и 2022 г.р. Они госпитализированы в центральную районную больницу, состояние средней степени тяжести", - говорится в сообщении ДЧС.

Ранее сотружники ДЧС Алматинской области провели обход данного многоквартирного жилого дома 9 декабря 2022 года с вручением жильцам памятки и корешка-предложения о соблюдении правил пожарной безопасности.