Женщина поймала мужа на измене при помощи приложения для бега

Пользовательница TikTok по имени Меган МакГи стала популярна после того, как в одном из последних видео рассказала, что мобильное приложение для бега Strava помогло ей разоблачить измену своего теперь уже бывшего мужа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

По словам МакГи, они оба занимались бегом и отслеживали свою активность при помощи приложения Strava. Strava обладает элементами соцсети и позволяет делиться с друзьями своими маршрутами. Поскольку МакГи была подписана на своего супруга в приложении, в какой-то момент она решила изучить его маршруты.

Она увидела, что её супруг всегда бегал полмили и останавливался в одном месте. И в точке завершения тренировок супруга находится дом другой женщины, личность которой блогерша позже выяснила.

В комментариях некоторые пользователи поделились историями о том, как различные онлайн-сервисы помогли им разоблачить измены партнёров.

"Я узнала, что мой бывший изменил мне, когда ему поставил оценку хозяин одной из квартир на Airbnb. Он написал, что мой парень и Марта были замечательными гостями. Если что, меня зовут не Марта", – поделилась с МакГи одна из её подписчиц.