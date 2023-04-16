Женщина пошла за грибами и заблудилась в горах Алматинской области

Фото: ДЧС Алматинской области

Спасатели Алматинской области всю ночь искали потерявшуюся в горах 61-летнюю женщину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Вызов на пульт дежурной части поступил 15 апреля в 20:30.

"Возле села Малайсары вблизи перевала Тасмурын Балхашского района в горной местности потерялась женщина 1962 года рождения, которая днём приехала за грибами со своими родственниками. В компании были: мужчина, две женщины и две собаки. В 20.00 часов к автомашине, на которой приехали, женщина не вернулась. На её поиски незамедлительно были направлены спасатели", — рассказали в ДЧС.

Пропавшую бабушку искали 22 спасателя на четырёх специальных автомобилях, а также восемь полицейских на трёх машинах и кинологи с собаками.

Как выяснилось позже, женщина заблудилась и не смогла найти дорогу обратно. 16 апреля в 06:50 часов поисковая группа нашла пропавшую. В медицинской помощи не нуждалась. Женщина выразила огромную благодарность спасателям за оказанную своевременную помощь.