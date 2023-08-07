Женщина-полицейский вытащила из бассейна тонувшего мальчика в Астане

Женщина-полицейский вытащила из бассейна и вернула к жизни тонувшего мальчика в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"Инцидент произошел в одном из столичных общественных бассейнов. Впечатляющий случай спасения жизни попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как лежавшего под водой без сознания мальчика вытаскивает девушка-спасатель. После чего его перехватывает мужчина и на помощь ему спешит женщина, которая и совершает дальнейшие действия. Она умелыми движениями, сделав сердечно-легочную реанимацию, вернула ребенку дыхание. По прибытию службы "скорой помощи" работники бассейна передали несовершеннолетнего медикам", - сообщили в МВД.

Отмечается, что сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.