  • 7 Августа, 10:46
  • BAIGENEWS

Женщина-полицейский вытащила из бассейна тонувшего мальчика в Астане

Сегодня, 09:17
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
polisia.kz Сегодня, 09:17
Сегодня, 09:17
179
Фото: polisia.kz

Женщина-полицейский вытащила из бассейна и вернула к жизни тонувшего мальчика в Астане, передаёт BaigeNews.kz

"Инцидент произошел в одном из столичных общественных бассейнов. Впечатляющий случай спасения жизни попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как лежавшего под водой без сознания мальчика вытаскивает девушка-спасатель. После чего его перехватывает мужчина и на помощь ему спешит женщина, которая и совершает дальнейшие действия. Она умелыми движениями, сделав сердечно-легочную реанимацию, вернула ребенку дыхание. По прибытию службы "скорой помощи" работники бассейна передали несовершеннолетнего медикам", - сообщили в МВД.

Отмечается, что сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

"Родители выразили благодарность всем, кто участвовал в спасении их ребенка. Как оказалось, женщиной, незамедлительно оказавшей первую медицинскую помощь, была Назым Шарипова, которая работает дознавателем в управлении полиции района "Есиль". Она в тот день вместе со своей семьей находилась на отдыхе. По ее словам, момент спасения требовал особой осторожности, чтобы не нанести вреда ребенку. Этот случай стал важным напоминанием о том, что обучение и готовность к действиям в экстремальных ситуациях способны спасти жизни. Назым Шарипова продемонстрировала хорошую подготовку казахстанских полицейских и умение действовать в критических ситуациях", - рассказали в полиции.

 

Самое читаемое

Наверх