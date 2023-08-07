Женщина-полицейский вытащила из бассейна тонувшего мальчика в Астане
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Женщина-полицейский вытащила из бассейна и вернула к жизни тонувшего мальчика в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
"Инцидент произошел в одном из столичных общественных бассейнов. Впечатляющий случай спасения жизни попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как лежавшего под водой без сознания мальчика вытаскивает девушка-спасатель. После чего его перехватывает мужчина и на помощь ему спешит женщина, которая и совершает дальнейшие действия. Она умелыми движениями, сделав сердечно-легочную реанимацию, вернула ребенку дыхание. По прибытию службы "скорой помощи" работники бассейна передали несовершеннолетнего медикам", - сообщили в МВД.
Отмечается, что сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.
"Родители выразили благодарность всем, кто участвовал в спасении их ребенка. Как оказалось, женщиной, незамедлительно оказавшей первую медицинскую помощь, была Назым Шарипова, которая работает дознавателем в управлении полиции района "Есиль". Она в тот день вместе со своей семьей находилась на отдыхе. По ее словам, момент спасения требовал особой осторожности, чтобы не нанести вреда ребенку. Этот случай стал важным напоминанием о том, что обучение и готовность к действиям в экстремальных ситуациях способны спасти жизни. Назым Шарипова продемонстрировала хорошую подготовку казахстанских полицейских и умение действовать в критических ситуациях", - рассказали в полиции.
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