Жених из США обманул пенсионерку на 36 миллионов тенге в Актобе

Фото: polisia.kz

65-летняя женщина обратилась в полицию в Актобе. Чтобы встретиться с онлайн-ухажером она продала квартиру и сняла все деньги со счетов, но мужчина её обманул, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В заявлении актюбинка сообщила, что стала жертвой мошенника, с которым познакомилась в соцсетях. Мужчина представился гражданином США, расспросил адрес и полное имя женщины, чтобы "отправить подарок".

"Возлюбленную" американец попросил перевести деньги на расчётный счёт для уплаты таможенной пошлины.

"Жених" писал, что намеревается переехать в Казахстан после того, как выйдет на пенсию.

Ничего не подозревающая женщина продала квартиру, сняла со счетов деньги и перечислила мошеннику более 36 миллионов тенге.

По факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 190 УК РК "Мошенничество".



