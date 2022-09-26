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  • Жених из США обманул пенсионерку на 36 миллионов тенге в Актобе
polisia.kz Вчера, 17:26
574
Фото: polisia.kz

Жених из США обманул пенсионерку на 36 миллионов тенге в Актобе

65-летняя женщина обратилась в полицию в Актобе. Чтобы встретиться с онлайн-ухажером она продала квартиру и сняла все деньги со счетов, но мужчина её обманул, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В заявлении актюбинка сообщила, что стала жертвой мошенника, с которым познакомилась в соцсетях. Мужчина представился гражданином США, расспросил адрес и полное имя женщины, чтобы "отправить подарок". 

"Возлюбленную" американец попросил перевести деньги на расчётный счёт для уплаты таможенной пошлины.

"Жених" писал, что намеревается переехать в Казахстан после того, как выйдет на пенсию.

Ничего не подозревающая женщина продала квартиру, сняла со счетов деньги и перечислила мошеннику более 36 миллионов тенге. 

По факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

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#мошенники #Актобе
Журналист
Вчера, 17:26
574
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