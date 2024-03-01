Жена заказала убийство мужа в ЗКО

Заказное убийство пресекла полиция в ЗКО. Заказчиком преступления оказалась жена потерпевшего, которая не хотела делить с мужем имущество, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным следствия, для приобретения оружия и исполнения убийства она передала организатору 1,3 млн. тенге.

"Задержаны двое жителей ЗКО. Установлено, что заказчиком преступления является жена, которая не желала делить имущество со своим мужем. У подозреваемых изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их виновность", - сообщили в полиции.

Уголовное дело расследуется по факту покушения на убийство. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.