Жена заказала убийство мужа в ЗКО
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Заказное убийство пресекла полиция в ЗКО. Заказчиком преступления оказалась жена потерпевшего, которая не хотела делить с мужем имущество, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По данным следствия, для приобретения оружия и исполнения убийства она передала организатору 1,3 млн. тенге.
"Задержаны двое жителей ЗКО. Установлено, что заказчиком преступления является жена, которая не желала делить имущество со своим мужем. У подозреваемых изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их виновность", - сообщили в полиции.
Уголовное дело расследуется по факту покушения на убийство. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
"Жизни потерпевшего ничего не угрожает, он находится в безопасности", - уточнили в ведомстве.
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