Жена Байдена заявила, что Трамп опасен для женщин

Первая леди США Джилл Байден подвергла критике отношение 45-го президента страны Дональда Трампа к женщинам. Это произошло на предвыборном мероприятии в Джорджии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Hill.

По словам жены Байдена, Трамп "всю жизнь разрушал женщин и обесценил их существование".

"Он издевается над женскими телами, не уважает наши достижения и хвастается нападками", — сказала Байден.

Первая леди также заявила, что предшественник ее мужа хвастается уничтожением Ро против Вейда — решения Верховного суда, которое отмечает, что Конституция США защищает свободу беременной женщины сделать аборт без лишних государственных ограничений. А ещё, по ее словам, республиканец взял ответственность за то, что позволил запретить аборты в Джорджии.

"Как далеко он зайдёт? Когда он остановится? Вы знаете ответ. Он не остановится. Дональд Трамп опасен для женщин и наших семей", — заявила Джилл Байден.

Ранее бывший президент США в интервью ведущему Fox News Шону Хэннити рассказал, что слышал о предлагаемом запрете на аборты в том случае, если беременности уже больше 15 недель. Трамп не исключил, что, возможно, поддержит эту инициативу, однако уточнил, что ещё не принял этого решения.

Между тем, в рамках инициативы "Женщины за Байдена" первая леди страны планирует пообщаться с избирателями—женщинами в критически важных штатах: Джорджии, Аризоне, Неваде и Висконсине.