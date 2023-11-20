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Железная конструкция лифта упала на голову астанчанке

Сегодня, 01:50
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 01:50
Сегодня, 01:50
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Фото: BaigeNews.kz

Железная конструкция лифта упала на голову астанчанке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-паблик vse_novosti_kz.

Инцидент произошёл 18 ноября в многоэтажке по улице Байтурсынова. Пострадала девушка, о её состоянии не сообщается.

В полиции Астаны сообщили, что ведётся досудебное расследование.

 
 
 
 
 
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Публикация от НОВОСТИ КАЗАХСТАНА (@vse_novosti_kz)

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