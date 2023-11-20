Железная конструкция лифта упала на голову астанчанке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-паблик vse_novosti_kz.

Инцидент произошёл 18 ноября в многоэтажке по улице Байтурсынова. Пострадала девушка, о её состоянии не сообщается.

В полиции Астаны сообщили, что ведётся досудебное расследование.