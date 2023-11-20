Железная конструкция лифта упала на голову астанчанке
Сегодня, 01:50
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Сегодня, 01:50Сегодня, 01:50
108Фото: BaigeNews.kz
Железная конструкция лифта упала на голову астанчанке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-паблик vse_novosti_kz.
Инцидент произошёл 18 ноября в многоэтажке по улице Байтурсынова. Пострадала девушка, о её состоянии не сообщается.
В полиции Астаны сообщили, что ведётся досудебное расследование.
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