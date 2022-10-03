Жалобы пользователей соцсетей "читает" искусственный интеллект - МВД

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В Министерстве внутренних дел рассказали, как используют искуственный интелект для обработки поступающих обращений граждан в приложение "102", передаёт BaigeNews.kz. Эту программу для смартфонов разработали по поручению Президента Казахстана.

"На сегодняшний день 88,4 процента обращений, поступающих в систему через мессенджеры, обрабатываются посредством искусственного интеллекта с предоставлением ответа. В разрезе: Telegram — 91,3 процента, Facebook — 76,5 процента, VKontakte — 84,7 процента, сайт МВД — 86,9 процента", — рассказал главный специалист департамента информатизации и связи МВД Адиль Сарсенов.

По его словам, в целях обеспечения конфиденциальных сведений граждан и фильтрации фиктивных вызовов в полицию в мобильном приложении предусмотрена авторизация пользователей с вводом логина, пароля и электронной почты, а также есть идентификация личности по вводу пользователем анкетных данных или ИИН.

При этом функция осуществления экстренного аудио- и видеозвонка через мобильную программу "102" можно осуществлять без обязательной регистрации.

"Благодаря системе у населения появилась дополнительная возможность обращения в полицию и осуществления экстренного вызова с места происшествия посредством приложения "102", доступного для операционных систем Android и iOS. С момента внедрения в стране системы "Омниканальность процесса приёма сообщений граждан", поступило более 1,2 миллиона различных обращений, в том числе аудио- и видеозвонки, текстовые сообщения через мобильное приложение "102" и из различных мессенджеров, а также запросы граждан на сервисы ОВД", — сообщил он.

Адиль Сарсенов отметил, что министерством предусмотрен модуль по сбору аналитических и статистических данных, позволяющий определять работу операторов и пользователей, следить за количеством экстренных вызовов, производить запись аудио-, видеозвонков, хранение вложенных данных по событиям и правонарушениям (доказательные базы), прогнозировать количество дополнительных рабочих мест, отслеживать тренды и часто задаваемые вопросы в чат-ботах.

По его словам, с помощью приложения специалисты отслеживают своевременность предоставления ответов на обращения, что позволяет улучшать качество обработки вызовов.