Жалобы на приписки в ФСМС: казахстанцы забирают заявления по просьбам врачей

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После появления сообщения о выявлении 52 тысяч "приписок" в поликлиниках страны в Фонд соцмедстрахования стали массово поступать заявления от граждан о том, что им были приписаны фиктивные медицинские услуги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

Так, за семь дней было принято порядка 1200 сообщений о "приписках". Для сравнения, за весь 2022 год было зарегистрировано не более 80 подобных заявлений.

Однако, при проведении проактивного мониторинга по поступившим заявлениям экспертами фонда было отмечено, что более половины обращений (730) была отозвана самими заявителями. При выяснении причин отзыва они мотивировали его тем, что им поступали настоятельные просьбы об этом со стороны медицинских организаций.

"Фонд соцмедстрахования призывает граждан сообщать о приписках и не идти на поводу у недобросовестных медорганизаций. Если после официального обращения в фонд касательно приписки вам затем звонят из медицинской организации и просят отозвать обращение, ни в коем случае не делайте этого. Таким образом вы способствуете правонарушению и невольно становитесь участником этого процесса. Проявите нулевую терпимость к правонарушениям!, — призвали казахстанцев в фонде СМС.

Там также разъяснили, как граждане могут узнать о приписанных медуслугах. Для этого необходимо проверить на сайте eGov или через мобильные приложения медицинских информационных систем (таких как Damumed и другие.) историю полученных медицинских услуг. В случае обнаружения приписанных, но не оказанных по факту медицинских услуг, нужно сообщить об этом в Фонд медстрахования. Это можно сделать в Telegram через бот @SaqtandyryBot: выбрать раздел "Оставить обращение на 1406", ввести ИИН, текст обращения и прикрепить скрин сообщения из eGov или мобильного приложения медицинской информационной системы (например, Damumed) и далее отправить обращение.

В фонде обратили внимание на то, что многие граждане пишут о приписках в социальных сетях. Однако, как пояснили специалисты, сообщения, посты и комментарии, оставленные в социальных сетях, не являются основанием для проведения официальной проверки.