Жалгас Жумагулов вызвал жалость после семи боев в UFC

Российский обозреватель смешанных единоборств Михаил Краймер в инстаграме mmavestnik поделился мнением о будущем казахстанца Жалгаса Жумагулова в UFC после шестого поражения, передает Sports.kz.

"Расстроен, конечно, потому что у Жалгаса, у которого третье поражение раздельным решением судей подряд, и столько боев, где могли бы в его сторону отдать, но отдают не в его. Конечно, жалко. А так, мне кажется, что уже нет у него той скорости. С другой стороны три весогонки повлияли, потому что отменялись у него бои, соперники "слетали". Не знаю, что дальше. Думаю, что все-таки UFC с ним контракт не продлят, но уверен, что в Казахстане и, наверное, в СНГ ему будут очень рады и куда-то его подпишут. Ему сейчас, если не ошибаюсь, 34 года поэтому пару лет в запасе есть", — высказался Краймер.