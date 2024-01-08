Землетрясения в Японии: число погибших выросло до 168

Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 168, на связь не выходят 323 человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 161 погибшем и 103 не выходящих на связь. Число тех, с кем не удается связаться, возросло за счет того, что город Вадзима сообщил о 281 человеке, чье местонахождение и безопасность власти не могут подтвердить.

Город оказался в одном из эпицентров серии землетрясений, масштаб трагедии здесь до сих пор не могут полностью оценить, в том числе и из-за пожара на торговой улице, который начался после землетрясения, и в результате которого сгорело около 200 домов.

Ранее сообщалось, число жертв серии землетрясений, которые продолжаются в Японии уже шестой день, возросло до 126.

1 января в центральном регионе Японии произошло более 50 землетрясений магнитудой от 3,6 до 7,6 балла. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. В стране объявили угрозу цунами. В Японии около 2,3 тысячи человек оказались отрезанными от коммуникаций из-за последствий серии землетрясений, которые произошли в западной части страны.