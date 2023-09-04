Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи

Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.8 на территории Китая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "СОМЭ" МЧС РК.

Землетрясение зарегистрировано 4 сентября 2023г. в 8:53 по времени Астаны.