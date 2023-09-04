Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Сегодня, 09:41
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Сегодня, 09:41Сегодня, 09:41
162Фото: vecher.kz
Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.8 на территории Китая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "СОМЭ" МЧС РК.
Землетрясение зарегистрировано 4 сентября 2023г. в 8:53 по времени Астаны.
"Эпицентр землетрясения расположен в 731 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.6, магнитуда MPV 4.8", - говорится в сообщении.
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