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Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи

Сегодня, 09:41
АВТОР
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vecher.kz Сегодня, 09:41
Сегодня, 09:41
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Фото: vecher.kz

Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.8 на территории Китая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "СОМЭ" МЧС РК.

Землетрясение зарегистрировано 4 сентября 2023г. в 8:53 по времени Астаны.

"Эпицентр землетрясения расположен в 731 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.6, магнитуда MPV 4.8", - говорится в сообщении.

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