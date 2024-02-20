Землетрясение в Алматы: о проверке системы оповещения сообщили в правительстве

Министр по ЧС Чингис Аринов рассказал о проверке системы оповещения при землетрясении в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"В отношении департамента по ЧС Алматы по поводу действий после 23 января проводится проверка. Итогов пока нет. О ходе расследования и результатах, я думаю, по завершении мы узнаем. Проверка проводится по поводу действий по системе оповещения и по закупу этой системы", - сказал министр на брифинге в правительстве.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подверг критике слабое материально-техническое оснащение системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Президент обратил внимание на то, что вопрос обеспечения сейсмической безопасности при строительстве решен не в полной мере. По его словам, меры безопасности во время землетрясения нуждаются в кардинальном пересмотре.