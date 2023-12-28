Землетрясение в Афганистане зарегистрировали казахстанские сейсмологи

Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение на территории Афганистана, передаёт BaigeNews.kz.

Энергетический класс землетрясения 10.6, магнитуда MPV 5.2. На территории Казахстана землетрясение не ощущалось.

"28 декабря 2023г. в 13 час 58 мин 13 сек Алматинского времени (28 декабря 2023г. в 07 час 58 мин 13 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 925 км на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана", - говорится в сообщении.