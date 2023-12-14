Землетрясение произошло близ Алматы
Сегодня, 19:31
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Сегодня, 19:31Сегодня, 19:31
176Фото: pxhere.com
Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зарегистрировала землетрясение с эпицентром в 180 километрах на юго-восток от Алматы на территории Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Подземные толчки зафиксированы в 17:44.
Энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 5.0.
Координаты эпицентра 42.79° с.ш. 79.05° в.д.
Глубина 15 километров.
Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) на территории РК нет.
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