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Землетрясение произошло близ Алматы

Сегодня, 19:31
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 19:31
Сегодня, 19:31
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Фото: pxhere.com

Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зарегистрировала землетрясение с эпицентром в 180 километрах на юго-восток от Алматы на территории Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Подземные толчки зафиксированы в 17:44. 

Энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 5.0.

Координаты эпицентра 42.79° с.ш. 79.05° в.д.

Глубина 15 километров.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) на территории РК нет.

 

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