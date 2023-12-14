Землетрясение произошло близ Алматы

Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зарегистрировала землетрясение с эпицентром в 180 километрах на юго-восток от Алматы на территории Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Подземные толчки зафиксированы в 17:44.

Энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 5.0.

Координаты эпицентра 42.79° с.ш. 79.05° в.д.

Глубина 15 километров.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) на территории РК нет.