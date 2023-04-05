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pixabay.com Сегодня, 22:11
78
Сегодня, 22:11
78
Фото: pixabay.com

Землетрясение ощутили жители Алматы

Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зафиксировала землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

Подземные толчки произошли в 21:14. Эпицентр землетрясения расположен в 74 километрах на юг от Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 10.2.
Магнитуда MPV 4.5.
Координаты эпицентра 42.69° с.ш. 76.33° в.д.
Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Ощущали ущелье Алма-Арасан 2 балла.

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Сегодня, 22:11
78
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