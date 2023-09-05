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Землетрясение на территории Кыргызстана зафиксировали казахстанские сейсмологи

Сегодня, 09:39
АВТОР
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vecher.kz Сегодня, 09:39
Сегодня, 09:39
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Фото: vecher.kz

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали на территории Кыргызстана землетрясение магнитудой 4.6, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "СОМЭ" МЧС РК.

По информации СОМЭ, землетрясение произошло 5 сентября 2023 года, в 6:18 по времени Астаны.

"Эпицентр землетрясения расположен в 400 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 10.0, магнитуда MPV 4.6", - говорится в сообщении.

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