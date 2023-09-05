Землетрясение на территории Кыргызстана зафиксировали казахстанские сейсмологи
Сегодня, 09:39
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Сегодня, 09:39Сегодня, 09:39
103Фото: vecher.kz
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали на территории Кыргызстана землетрясение магнитудой 4.6, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "СОМЭ" МЧС РК.
По информации СОМЭ, землетрясение произошло 5 сентября 2023 года, в 6:18 по времени Астаны.
"Эпицентр землетрясения расположен в 400 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 10.0, магнитуда MPV 4.6", - говорится в сообщении.
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