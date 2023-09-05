Землетрясение на территории Кыргызстана зафиксировали казахстанские сейсмологи

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали на территории Кыргызстана землетрясение магнитудой 4.6, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "СОМЭ" МЧС РК.

По информации СОМЭ, землетрясение произошло 5 сентября 2023 года, в 6:18 по времени Астаны.